Von Wolfgang Ebert

Wenn es um Parties geht und darum, welche Lehren man aus ihnen ziehen kann, so muß jeder für sich selbst sprechen. Jeder Partybesucher hat andere Methoden, kennt andere Techniken.

Der Partyroutinier wird natürlich nie den Fehler begehen, zu früh, also zur angegebenen Uhrzeit, auf einer Party zu erscheinen. Abgesehen davon, daß man als fünfzehnter oder zwanzigster eine ganz andere Aufmerksamkeit beanspruchen darf – hier kommt allerdings alles auf einen effektvollen Auftritt an! – lohnt sich nun erst jener Rundblick, der für mich schon fast über Gedeih und Verderb einer Party entscheidet, ja, in extremen Fällen schon darüber, ob ich nicht auf dem Absatz wieder kehrtmache. Ich meine jenen Blick, den man über die Versammelten wirft, wenn man an der Hand der Gastgeberin – der man eben noch ein paar selbstausgerupfte Blumen zugesteckt hat, die nicht unbedingt aus ihrem Garten stammen müssen – den Hauptraum betritt.

Nicht nur kann man sich jetzt schon darüber klar werden, wo die Gastgeber die eine Flasche Whisky in halber Tarnung weggestellt haben – im Vorzeigen ihres Whiskys sind Gastgeber oft etwas scheu ...

Es gilt vor allem festzustellen, wo die Nervensäge jeder Party placiert ist.

Das ist häufig eine ältere Schauspielerin, von der die Gastgeber im Urlaub auf Sylt restlos überzeugt wurden und die sich nun verpflichtet fühlt, den ganzen Abend langdas große Wort zu führen, und zwar so laut, daß andere Gespräche nicht möglich sind. Um zwei Uhr nachts pflegt sie dann auch noch Gedichte zu rezitieren.

Wie man sich dieser Dame entzieht, ohne deswegen den ganzen Abend auf dem Balkon zu verbringen, das ist eine Kunst für sich.