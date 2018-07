Von Thomas v. Randow

Im „Self-Instruction“-Raum des Harvard Colleges ist pausenlos Vorlesung. Die Studenten kommen und gehen, wann es ihnen paßt, aber das stört den Professor nicht. Er selbst braucht nämlich nicht dabei zu sein, wenn er lehrt, denn sein Unterricht über „Menschliches Verhalten“ wird den Harvard-Junioren von Maschinen erteilt.

Professor B. F. Skinner, der hier auf so originelle Weise sein Kolleg hält, hat das Gerät selbst entworfen. „Zum ersten Male“, so sagt er, „ist es uns gelungen, eine brauchbare Technik des Lehrens zu entwickeln.“ Diese Technik, die der Psychologe in dreißigjähriger Arbeit ausgeklügelt hat, bedient sich der Lehrmaschine.

Maschinen können ziemlich gut Schach spielen, schlecht übersetzen, schnell rechnen, logische Schlüsse ziehen und in gewissem Umfang sogar etwas lernen. Können Maschinen aber auch lehren? Nein, das können sie nicht – die Bezeichnung Lehrmaschine ist irreführend. Was sie jedoch vermögen, ist, einen Text vermitteln, den ein Lehrer verfaßt hat. Im Gegensatz zum Lehrbuch aber zwingt die Maschine den Schüler, fortwährend zu beweisen, daß er das Gelesene verstanden hat.

Skinners Apparat ist kein elektronischer Roboter, sondern ein denkbar einfach konstruiertes mechanisches Gerät. Im Deckel des kleinen Plastik-Kastens sind zwei Fenster ausgespart. Unter dem einen erscheinen die einzelnen Abschnitte des Lehrprogramms – jeweils ein kurzer erklärender Text, der mit einer Frage endet –, und unter dem anderen läuft ein Papierstreifen, auf dem der Lernende die Fragen schriftlich beantwortet. Der Mechanismus, der die einzelnen Phasen des Unterrichts einstellt, wird mit einem Hebel betätigt.

Nachdem der Schüler seine Antwort niedergeschrieben hat, gibt ihm die Maschine in der nächsten Einstellung eine „Eselsbrücke“: im Lesefenster wird neben dem Text noch ein zusätzlicher Hinweis sichtbar. Der Lernende darf daraufhin seine Eintragung korrigieren.

In der dritten Phase erscheint – ebenfalls neben dem Text – die richtige Antwort. Gleichzeitig schiebt sich eine durchsichtige Scheibe über das Schreibfeld, so daß nachträgliche Änderungen unmöglich sind. Hat der Schüler einen Fehler gemacht, so muß er eine Taste drücken. Dann stellt er den nächsten Abschnitt des Programms ein, und der ganze Vorgang wiederholt sich. Durch den Druck auf die Fehlertaste werden, für die spätere Auswertung, jene Abschnitte markiert, die der Lernende offenbar nicht verstanden hat. Wenn es sich herausstellt, daß ein und dieselbe Frage häufig falsch beantwortet wird, dann muß die entsprechende Passage im Programm geändert werden. So erzieht die Maschine in erster Linie den Lehrer. Sie zwingt ihn, den Stoff in verständliche Einzelschritte logisch aufzugliedern.