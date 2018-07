Inhalt Seite 1 — „Maulkorb“ für Generäle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, Ende Januar

Soll es einen „eisernen Vorhang“ in Amerika geben? Kein geringerer als General Eisenhower hat diese Frage an einen Senats-Unterausschuß gerichtet. „Niemandem sollte es erlaubt sein“, erklärte der rangälteste, populärste amerikanische Offizier, „unsere Soldaten hinter einen solchen eisernen Vorhang zu stoßen.“

Der Unterausschuß des Senats, an den Eisenhower schrieb, beschäftigt sich in diesen Tagen mit der Untersuchung einer besonderen Art militärpolitischer Unruhe. Es geht um den „Maulkorb“, den Kennedy einigen allzu redefreudigen Generälen umgehängt hat. In seiner letzten Pressekonferenz wurde der Präsident gefragt, was er von der Kritik seines Amtsvorgängers halte. Er entgegnete ziemlich kurz angebunden, daß jeder seine Ansicht zu dieser Frage äußern könne. Er, Kennedy, habe seine Meinung gesagt, sie stimme überein mit Erklärungen des Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, General Lemnitzer, des früheren Luftwaffenstabschefs General White und des früheren Chefs der Marine-Operationsabteilung Admiral Burke.

Diese Offiziere gehen im wesentlichen mit den Zensurvorschriften der Kennedy-Regierung für öffentliche Äußerungen von Angehörigen der Streitkräfte einig. Verteidigungsminister Robert McNamara und auch das Außenministerium haben offenbar in den letzten Monaten recht entschieden von der Anordnung des Präsidenten Gebrauch gemacht. Einige Generäle mußten ihre Reden vor der Veröffentlichung einreichen, und gewisse Passagen in diesen Reden wurden gestrichen.

Unzufrieden damit ist zum Beispiel der Chef der Heeresforschungsabteilung, der Generalleutnant Trudeau. Er ist als ein militanter Kommunistengegner bekannt und steht nicht allein mit seiner Forderung nach dem Recht der freien Meinungsäußerung für Generäle. Trudeau zeigte sich vor dem Senats-Unterausschuß besonders verärgen darüber, daß Männer mit niedrigerem Rang oder gar jüngere Zivilisten einen General zensieren dürften. Auch andere Generäle, die milder denken als der Heeresforschungsleiter, wünschen, daß sie ihre Äußerungen mit gleichgestellten Männern des öffentlichen Dienstes absprechen können. Am besten sollte das der Verteidigungsminister sein, meinten sie. Aber McNamara, der dafür bewundert und kritisiert wird, daß er den Riesenapparat des Pentagon zum erstenmal „auf Vordermann“ brachte, gab zu verstehen, daß er Wichtigeres zu tun habe.

Der Streit geht nicht darum, ob das Militär sich der Zivilregierung unterzuordnen habe oder nicht. In der amerikanischen Demokratie gilt das als selbstverständlich. Auch General Eisenhower bekräftigte das. Er persönlich war ja ein leuchtendes Beispiel dafür. Als Oberbefehlshaber der westlichen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg führte er strikt die Anordnungen Präsident Roosevelts aus.

Läßt man Prestigefragen, gekränkte Eitelkeiten und bedenkliche Einzelfälle beiseite, bleibt dreierlei übrig: