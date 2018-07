Was wir brauchen: kein Bundeskultusministerium, sondern einen Kulturrat der Länder

Von Waldemar v. Knoeringen

Vor kurzem hat Rüdiger Altmann in der ZEIT nachdrücklich die Schaffung eines Bundeskultusministeriums gefordert (Nr. 2, „Plädoyer für den Bund“). Waldemar von Knoeringen, seit 1947 Landesvorsitzender der SPD Bayerns und seit 1958 zugleich stellvertretender SPD-Vorsitzender, hält diesen Vorschlag für gefährlich, weil er die bundesstaatliche Struktur unserer demokratischen Ordnung in Frage stellt, ohne die kulturpolitische Leistung der Bundesrepublik wesentlich zu fördern. Knoeringen, einer der führenden sozialdemokratischen Kulturpolitiker, verficht statt dessen die Bildung eines Kulturrates, der auf der Grundlage eines zwischen den Ländern abgeschlossenen Staatsvertrages konstituiert werden soll. Mit seinem Beitrag setzen wir die Diskussion um die notwendige Reform der deutschen Kulturpolitik fort.

Die Zeit ist überreif“. Mit diesen Worten endete der Artikel Rüdiger Altmanns („Plä-Hoyer für den Bund“), in dem er eine Neuordnung der deutschen Kulturpolitik durch Schaffung eines Bundesministeriums für Wissenschaft und Kultur fordert. Ich stelle den gleichen Satz an den Anfang meiner Ausführungen: die Zeit ist überreif! Was alles hat noch zu geschehen, ehe man in der Bundesrepublik die Bedeutung der Kulturpolitik in der Industriegesellschaft des 20. Jahrhunderts begreift?

In der Auseinandersetzung mit dem Totalitätsanspruch des Kommunismus ist richtig verstandene Kulturpolitik die zweite Säule unserer Sicherheit. Die Sowjets haben längst die Stellung von Wissenschaft und Forschung, von Erziehung und Bildung als Basis moderner Machtpolitik erkannt. Bei uns steht man den mit explosiver Geschwindigkeit wachsenden Aufgaben vielfach mit geradezu rührender Hilflosigkeit gegenüber.

Wir müssen Rüdiger Altmann dankbar sein, daß er sich zu denen gesellt hat, die nun seit Jahren, und trotz mancher Enttäuschung, sich bemühen, die Probleme der deutschen Kulturpolitik in den Vordergrund unserer Politik zu rücken. Die von ihm erneut zur Diskussion gestellte Frage nach dem politisch-organisatorischen Rahmen unserer Kultur-, Erziehungs- und Wissenschaftspflege zwingt zu Entscheidungen, die die weitere Entwicklung unseres Staatswesens in mehr als einer Hinsicht unmittelbar bestimmen werden.

Gefährlich und schädlich?