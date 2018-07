Was das „Neue Deutschland“ verschwieg

Drei Spalten seiner Sonntagsausgabe hat das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ am vergangenen Wochenende dem letzten Leitartikel der ZEIT gewidmet. Ein paar Gedanken darin sind immerhin bemerkenswert, einige ausgesprochene und einige unausgesprochene.

Bemerkenswert ist zum Beispiel das Bekenntnis, daß die Wiedervereinigung „jetzt nicht auf der Tagesordnung“ stehe. Warum eigentlich nicht? Für uns ist sie immer auf der Tagesordnung. Sie wäre schließlich durch nichts leichter zu erreichen als durch freie Wahlen. Das stand auch in dem ZEIT-Artikel, nicht jedoch im Neuen Deutschland. Es wundert uns nicht, so wenig wie es uns verblüfft, daß dieser unser Satz in Ostberlin nicht zitiert wurde: „Ulbricht kann sich freie Wahlen nicht leisten; er und sein ganzes System würden dabei hinweggefegt.“

Statt dessen bestätigte der ND-Leitartikel, daß Ulbrichts Konföderationsplan mit der Wiedervereinigung, bei Licht betrachtet, nichts zu tun hat: „Die deutsche Konföderation ist die vertraglich gesicherte Verwirklichung der friedlichen Koexistenz unter den Bedingungen zweier deutscher Staaten Mehr nicht. Wir aber wollen mehr: nämlich die Wiedervereinigung. Was indessen das friedliche Nebeneinanderleben angeht, so wäre zu fragen, wer eigentlich heute der Störenfried der Koexistenz in Deutschland ist. Das Märchen von einer „für den Spätherbst 1961 geplanten militärischen Provokation“ der Bundesrepublik, gegen die das Ulbricht-Regime rechtzeitig seinen „Schutzwall“ schaffen mußte, kann nicht einmal eine kommunistische Zeitungsredaktion glauben. Wer mauert denn Mauern, wer pflügt Todesstreifen, wer baut sibirische Wachttürme, wer zieht Stacheldrahtverhaue? Wer schießt denn in Deutschland auf Deutsche?

Und „Anschluß“ sei nicht gemeint, wenn da gesagt wird, die Wiedervereinigung werde erst nach der Beseitigung des „westdeutschen Imperialismus“ möglich? Selbst die Kolchos-Hühner müssen über die Behauptung lachen: „Die unvermeidliche demokratische und sozialistische Umwälzung in Westdeutschland wird nicht das Werk Pekings oder Moskaus oder Berlins sein. Sie wird in erster Linie das Ergebnis des Kampfes des werktätigen Volkes in Westdeutschland selbst sein.“

Das werktätige Volk Westdeutschlands hat sich längst entschieden: gegen die vom Kommunismus propagierte – und mit Geld und Agenten geschürte – Umwälzung. Und wo immer das werktätige Volk der Sowjetzone noch ein Quentchen Entscheidungsfreiheit besaß, solange es hoch davon Gebrauch machen konnte, hat es gleichfalls gegen das kommunistische System gestimmt. Nicht an den Urnen bei den Scheinwahlen mit vorherbestimmtem Ausgang, aber mit den Füßen. Hätte Ulbricht nicht die Mauer errichten lassen – nun, die Wiedervereinigung hätte sich im Laufe der Zeit auf westdeutschem Boden vollzogen...

Und die „Konterrevolution“, deren Export uns vorgeworfen wird? Sie steht weder auf dem Programm des integrierten Europas noch auf dem der künftigen Atlantischen Gemeinschaft. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, kein Befreiungskorps. Und sind wir wirklich Illusionisten, wenn wir glauben, eines Tages könnten die Regierungen des Ostens ihren Völkern Freiheit genug geben, daß sie aus freien Stücken die Plätze am europäischen Tisch einnehmen können, die wir ihnen freihalten? DZ