Oberstleutnant John Herschel Glenn mußte wieder einmal unverrichteter Dinge aus seiner Raumkapsel klettern, und Millionen Amerikaner stellten enttäuscht ihre Fernsehapparate ab. Der rothaarige Offizier, der als erster Amerikaner die Erde umkreisen soll, ist ein alter erfahrener Testflieger. Er ist an Nervenproben gewöhnt. Aber für seine Familie, für Frau Annie und ihre beiden Kinder, bedeutete der Aufschub des Starts mindestens fünf weitere Tage angsterfüllten Wartens. Die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten neigt mehr und mehr zur Resignation, und es mehren sich die Stimmen, die der Regierung nahelegen möchten, das Raumfahrt-Wettrennen ganz und gar aufzugeben.

Niemand zweifelt daran, daß es ein Akt der Vernunft war, den Start zur dreifachen Erdumkreisung wegen des ungünstigen Wetters abzublasen. Dennoch war es ein harter Schlag für die Amerikaner, die dritte große Enttäuschung in einer Woche. Tags zuvor mußte die Raumfahrtbehörde zugeben, daß Ranger III sein Ziel verfehlen wird. Die Atlas-Rakete trug das Mondlaboratorium zwar in die 160 km hohe Wartebahn, und die zweite Stufe, eine Agena B, zündete planmäßig nach genau 13 Sekunden, um die Instrumentenkapsel auf die eigentliche Mondreise zu schicken. Die beiden voraufgegangenen Ranger-Versuche waren an dieser zweiten Stufe gescheitert. Aber die Agena-Rakete war kräftiger als erwartet und die 50 Pfund Schubleistung der Bahnkorrektur-Düsen reichten nicht aus, die Kapsel in die vorgesehene Bahn zu zwingen: Mit der Landung auf dem Mond und den Fernsehbildern von seiner Oberfläche wurde es nichts.

Die Serie von Mißgeschicken hatte am Mittwoch der schwarzen Raumfahrtwoche begonnen. Gleich fünf Satelliten auf einmal fielen ins Wasser, als die letzte Stufe der Thor-Able-Rakete versagt hatte, und die künstlichen Trabanten, die nach einer gemeinsamen Erdumkreisung durch Stahlfedern auseinandergeschnellt werden sollten, stürzten in den Atlantik. Dreieinhalb Millionen Dollar hat der Versuch gekostet.

Es besteht kein Zweifel daran, daß Oberstleutnant Glenn seinen Raumflug durchführen wird. Für die Forschung ist es das uninteressanteste der drei Projekte, mit denen man in der vergangenen Woche den sowjetischen Vorsprung einholen wollte. Für die 7000 Menschen indes, die an diesem Unternehmen „Friendship 7“ direkt beteiligt sind, gibt es seit Monaten kein anderes Gesprächsthema mehr. Und Oberst „Shorty“ Powers muß die tausend sensationshungrigen Reporter weiter vertrösten, die diesem Ereignis mehr Publicity geben als je zuvor einem Weltraumprojekt zuteil wurde. V.G.