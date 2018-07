Nach 353 Sitzungen scheiterte die Atomversuchs-Konferenz

Länger als irgendeine andere Nachkriegskonferenz, 39 Monate lang, hat sich die Genfer Konferenz über die kontrollierte Einstellung der Atomwaffenversuche hingeschleppt. Am 31. Oktober 1958 waren die amerikanischen, britischen und sowjetischen Unterhändler zum ersten Mal im Völkerbundspalast zusammengetreten; am Montag sind sie nach einer stürmischen Sitzung auseinandergegangen. Es war die 353. Sitzung des Gremiums, und aller Wahrscheinlichkeit überhaupt seine letzte.

„Der Westen hat die Konferenz platzen lassen, alles ist vorbei, keine weiteren Gespräche“, sagte der sowjetische Chefdelegierte Zarapkin nach dem Scheitern der Genfer Verhandlungen. In Wahrheit verhält es sich genau umgekehrt: Es war der Kreml, der die Konferenz torpedierte. Nachdem sich die Unterhändler in den zwei Jahren über die meisten Punkte eines Atomtestvertrages geeinigt hatten, rückten die Sowjets im März vorigen Jahres von ihren früheren Zugeständnissen gerade in der internationalen Kontrollfrage wieder ab. Heute wissen wir warum: Sie wünschten keinen Erfolg der Genfer Konferenz, denn sie bereiteten schon jene Versuchsserie vor, die dann im Herbst der Welt ein schlimmes Erschrecken bereitete.

Dennoch setzten sich die westlichen Delegierten Ende November 1961 wieder mit Zarapkin an den Konferenztisch. Sie waren noch immer bereit, einen Vertrag über die international kontrollierte Einstellung der Tests abzuschließen. Die Sowjets sperrten sich jedoch weiterhin dagegen. Sie forderten die sofortige Einstellung der Kernwaffenversuche, wollten indes das Prinzip der nationalen Selbstkontrolle“ gelten lassen, eine Art freiwilliger Selbstkontrolle also. Wer aber konnte einer „Versuchseinstellung auf Ehrenwort“ nach den vorangegangenen sowjetischen Täuschungsmanövern noch Glauben schenken?

Der Westen lehnte ein unkontrolliertes Test-Moratorium ab und schlug statt dessen vor, die Atomversuchs Verhandlungen an den neuen UN-Abrüstungsausschuß zu überweisen, der am 14. März seine Geschäfte aufnehmen soll; dieser Ausschuß – dem je fünf Nationen aus Ost und West sowie acht Neutrale angehören – möge sich mit Vorrang dem Testbann zuwenden. Das entsprach nun zwar der Anregung Chruschtschows vom Juni vergangenen Jahres, doch ließ sich Zarapkin dadurch nicht hindern, abermals nein zu sagen. Kategorisch weigerte er sich, weiter über internationale Kontrollen zu diskutieren. Als die angelsächsischen Vertreter daraufhin eine Vertagung der Konferenz bis 14. März beantragten, beschuldigte Zarapkin den Westen, er habe die Verhandlungen torpediert.

Was das Protokoll angeht: Washington und London betrachten die Genfer Konferenz noch nicht als beendet, sondern lediglich als unterbrochen. Doch sind das Finessen im diplomatischen Schwarzen-Peter-Spiel, die nicht darüber hinwegtäuschen können, daß die Konferenz gescheitert ist. Wie der amerikanische Delegierte es ausdrückte: „Die Kernfrage ist, ob ein Testbann-Abkommen durch ein System internationaler Überprüfung und Kontrolle überwacht werden soll oder nicht. Wir sagen kategorisch ja. Die Sowjetunion antwortet ebenso bestimmt nein. Die beiden Seiten befinden sich damit nicht länger in einem gemeinsamen Verhandlungsrahmen, sie reden nicht mehr über dieselbe Sache und verfolgen nicht mehr das gleiche Ziel.“

Wären die Genfer Gespräche zu einem guten Ende gekommen, ihr Ergebnis wäre noch nicht die Abrüstung gewesen. Ihre Bedeutung war anderer Art: Sie sollte die Bereitwilligkeit und das Vermögen beider Seiten testen, auf engem technischem Bereich zu einem Übereinkommen zu gelangen; und sie sollte vor allem einen Präzedenzfall wirksamer supranationaler Kontrolle setzen. Daraus ist nichts geworden. Es steht daher zu befürchten, daß auch die neue Abrüstungskonferenz im März bald in die Sackgasse führen wird. Allenfalls wird es einen neuen Dialog der Taubstummen geben, wenn die Konferenz nicht überhaupt schon binnen kurzem scheitert. Im übrigen aber ist Washington wohl durch die sowjetische Unnachgiebigkeit in seinem Vorsatz bestärkt worden, im Frühjahr nun auch seinerseits Kernwaffenversuche in der Atmosphäre anzustellen. Th. S.