Von F. J. Weale

Die Londoner Stock Exchange wird 1973 ihr zweihundertjähriges Jubiläum feiern. Aktien wurden aber schon vorher in einem Kaffeehaus gehandelt, das einem gewissen Jonathan gehörte. Man traf sich bei „Old Jonathan’s“ in einem „Club“, dessen Aufgabe es war, die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Regierung wahrzunehmen, die schon damals – unter William III – Geld, viel Geld brauchte. Später wurde das Geschäft international. Die erste Auslandsanleihe wurde im Jahre 1706 für den Deutschen Kaiser römischer Nation auf den Londoner Markt gebracht. Neue Gesellschaften schossen wie Pilze aus dem Boden und an ihnen wurde Geld verloren. „The Funds“ – britische Regierungsanleihen blieben jedoch das Hauptgeschäft, zumal sie als „giltedged“ – goldgerändert – galten, in Gold rückzahlbar waren ... Auch heute sind im Londoner Börsen-Jargon Regierungsanleihen „the Funds“; aber ihre Beliebtheit ist auf „unter pari“ gesunken. Jeder Makler beginnt die Belehrung eines Neukömmlings in der City mit dem statistischen Beweis, daß Investitionen in Regierungsanleihen nicht nur einen Verlust an Kaufkraft (wegen des Wertverlustes der Währung), sondern auch kursmäßig einen Verlust bedeuten. Als warnendes Beispiel wird die 2 1/2 %ige Schatzanleihe aus dem Jahre 1946 angeführt, die nach dem damaligen Schatzkanzler der Labour Party Dalton benannt ist. Sie wurde zu pari, d. h. mit £ 100 aufgelegt und brachte der Staatskasse 481 Millionen £. Sie ist nicht datiert; der Staat kann, muß aber nicht zu einem festen Termin zurückzahlen. Wie die Dinge liegen, hat er auch für absehbare Zeit dazu nicht die Absicht. So kam es, daß der Kurs dieser Dalton-Anleihe vom Ausgabetag an zu sinken begann. Wer 1947 hundert Pfund hingegeben hat – für 2 1/2 % Jahresverzinsung –, kann heute für sie etwa 36 Pfund erlösen, hat also von seinem Kapital 64 % verloren. – Nicht genug daran: Die Kaufkraft des Pfundes hat sich seit 1946 – einer Mitteilung des Schatzamtes zufolge – um genau 41 % verringert. Immerhin hat diese Entwicklung bewirkt, daß die als „mündelsicher“ geltenden Regierungsanleihen von Mündeln und ihren Vermögensverwaltern nicht mehr als sicher angesehen werden, so daß es zu einem für den britischen Finanzkonservativismus geradezu revolutionären Ereignis kam: Die Mündelsicherheit wurde unter bestimmten Voraussetzungen auch Aktien zuerkannt. Die Erwartung, daß es hierdurch zu Großverkäufen in Regierungsanleihen und Anlage der Erlöse in Aktien kommen würde, erfüllte sich nur in ihrer ersten Hälfte. Durch Abgaben in Regierungsanleihen fiel ihr Index im August 1961 auf die Rekordtiefe von 72,01 (1926 = 100). Da aber infolge der wachsenden Defizite in Handels- un3 Zahlungsbilanz, der Lohn-Preis-Inflation, den Streikunruhen und der „heißen“ internationalen Lage auch der Aktienmarkt seine gute Laune verloren hatte, kam es zu nur geringen Investitionen der frei gewordenen Mittel in Aktienwerten. Wie sich seither gezeigt hat, war diese Zurückhaltung berechtigt.

Anders als Börsen auf dem Kontinent besitzt die Stock Exchange keine Gründungsurkunde. Sie erhielt niemals ein königliches oder Regierungsprivileg und sie führt in ihrer Firmierung nicht das schmückende Beiwort „Royal“ wie viele andere Londoner Körperschaften. Sie ist keine registrierte Körperschaft. Sie ist eine Tradition und als solche auf konservativen, zum Teile stark überholten Usancen aufgebaut. Ein Jurist nannte sie einmal mit jener Genauigkeit, die dem Laien unverständlich und daher gegen den Strich geht, „eine nicht eingetragene Vereinigung von Personen, die in einer Vertrauensstellung Geschäfte durchführen“. Sollte ihre gesetzliche Stellung umschrieben werden, käme man in große Verlegenheit; es gibt kein Börsengesetz. Die Stock Exchange handelt nach ungeschriebenen, aber streng beachteten und von Gerichten anerkannten Regeln. Im Grunde genommen war und ist sie ein Club, der seine Mitglieder sorgsam auswählt. Diese passen auf, daß – ähnlich wie im Parlament – kein Fremder sich in die heiligen, aber düsteren Hallen von Throgmorton Street einschleicht. Im Parlament wird mit dem altenglischen Ruf „I spy strangers“ („Ich erspähe Eindringlinge“), mit dem in alten Zeiten auf unerwünschte und zum Eintritt unberechtigte Fremde aufmerksam gemacht wurde, noch heute die Öffentlichkeit ausgeschlossen, wenn das Parlament in selten gewordenen Fällen seine Sitzungen geheim erklärt. An der Stock Exchange ertönt der eigenartige Ruf „Fourteen hundred“ – „Vierzehnhundert!“, wenn sich ein Fremder, ein Nichtmitglied unter die Broker und Jobber eingeschlichen hat. Der Ruf stammt aus der Zeit, als die Zahl der Mitglieder des Klubs auf 1399 begrenzt gewesen ist; es gab kein 1400. Mitglied, und daher war der Einschleicher Nr. 1400 – ein Fremder, der sogleich sanft an die Luft gesetzt wurde. In freundlicher Form hat sich diese Usance auf den heutigen Tag erhalten; man ist streng konservativ.

Wir erwähnten die Broker und Jobber. Die Einteilung der Börsenmitglieder in diese zwei Gruppen gibt es nur in London. Der Ursprung dieses Systems verliert sich in der Geschichte; es gibt wenig historische Aufzeichnungen über die Stock Exchange. Sie schätzt keine Reklame. Ihren Mitgliedern ist jede Art von öffentlicher Propaganda verboten. Der Börsenbaedeker wird einige Schwierigkeiten haben, dem kontinentalen Besucher den Unterschied zwischen Broker und Jobber klarzumachen, zumal die Wörterbücher zu mißverständlichen Auffassungen Anlaß geben. Sie bezeichnen nämlich beide als „Makler“. Makler ist nur der Jobber, der an einer bestimmten Stelle des Börsensaales seinen Stand hat und in einer bestimmten Kategorie von Werten (Anleihen, Industrieaktien, Diamantenaktien, Grubenaktien, Tee-Aktien usw.) „handelt“. Er ist sein eigener Prinzipal, er kauft und verkauft auf eigene Rechnung. Er ist nicht der einzige Makler; er hat eine große Konkurrenz, so daß ein freier Wettbewerb zu marktgemäßem Angebot und Nachfrage führt. Er hat nicht bei einer patronisierenden Stelle, einer Bank anzufragen, ob sie bei bestimmten Anlassen „interveniert“, wie dies auf kontinentalen Plätzen oft der Fall ist. Er hat auf Grund der Marktlage sich ein eigenes Urteil zu bilden und ist bemüht, bei Börsenschluß oder spätestens am Tage des „settlement“ (Liquidationstag) „glattgestellt“ zu sein.

Der Partner des Jobbers ist der Broker. Er ist kein Makler im kontinentalen Sinn, sondern ein Agent, der Vertreter einer Firma, deren Inhaber Mitglied der Stock Exchange ist. Der Broker ist der Vermittler, der für das Publikum und dessen Mandatare (Banken, Bankiers, Vermögensverwalter usw.) kauft und verkauft und berät. Hierfür erhält er eine „Kommissionsgebühr“.

Die Kosten einer Börsentransaktion in London sind im Verhältnis zu kontinentalen Plätzen wegen der staatlichen Stempelgebühren (2 % des Kurswertes) hoch. Sie wurden, als vor kurzer Zeit die Vertreter von 18 Börsen in 12 europäischen Ländern in Vorbereitung einer E. B. G. (Europäische Börsengemeinschaft) deren Voraussetzungen besprachen, als der Hauptgrund bezeichnet, der einer aktiven Anteilnahme der kontinentalen Plätze an Londoner Aktientransaktionen im Wege steht; Arbitrage-Geschäfte sind infolgedessen verhältnismäßig selten. Sie vollziehen sich als Überbleibsel aus der Vorkriegszeit meist in südafrikanischen Minenwerten, in denen Paris der kontinentale Hauptmarkt ist.

Die Londoner Broker bemühen sich seit einiger Zeit, für die City und die kontinentalen Finanzplätze einen „Gemeinsamen Markt“ zu schaffen. Sie stoßen hierbei auf beträchtliche Schwierigkeiten. Während die allgemeinen Usancen der kontinentalen Börsen untereinander zwar nicht einheitlich sind, bestehen doch gewisse Ähnlichkeiten unter ihnen. Vor allem besitzen alle ein Börsenstatuts und auch gesetzliche Grundlagen. Dazu kommen die für Investitionen in Londoner Aktienwerten schon erwähnten hohen Spesen. Stempelgebühren gibt es auch am Kontinent; sie sind aber nirgendwo so hoch wie in Großbritannien.