Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Eine „geistvolle Zeitsatire“ nennt der Verlag das Buch

Jan Hammerström: „Das Alibi des Apollon von Manhattan“; Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln; 414 S., 18,– DM

und behauptet, es sei „ein Zeitroman, der den Leser von der ersten bis zur letzten Zeile überrascht“. Bezieht man diese Verheißung auf Grammatik und Stil dieses Berichts über die Abenteuer eines amerikanischen „Soziologie-Professors“ in Deutschland, so muß man dem Verlag recht geben. Die gehäuften Substantiva, die Leidenschaft für Wörter wie Nichtzugehörigkeit, Endprodukte, Zahlungsbilanz, Arbeitsaufnahme, Zurückbehaltung für Sätze wie: „Das Grundverhältnis war eine gegenseitige Achtung und die voraussetzungsgemäß dazugehörende Zuneigung“ oder „der Boden noch im engsten Geviert nach Geschichte“ oder „ihr Timbre kam ihm vor wie die verhaltene spröde Leidenschaft der Bratsche im c-Moll-Streichspröde op. Nr. 1 von Johannes Brahms“, schließlich die Neigung, ohne Notwendigkeit vom Deutschen ins Englische (I’ll not come too late) oder ins Holländische zu verfallen, überraschen den Leser tatsächlich. Die Mischung aus schwerfälligem Amtsdeutsch, phrasenreichem Vortragskauderwelsch, altväterlich geschwollener Hochsprache und blühendem Reiseprospekt-Deutsch hält der Autor „bis zur letzten Zeile“ durch.

Sein amerikanischer Professor, der mit einem Satellitenmodell reist und deshalb in einen nicht genau definierten Verdacht, fast ins Gefängnis und vorübergehend ins „Irrenhaus“ gerät, besitzt ebenso unbestimmte und verschnörkelte Charakterzüge, meditiert leicht zweisprachig und schwärmt ebenso leicht für Damen, je nachdem für lichte Frauengestalten“, die „von innen heraus strahlen oder für das schlangenhafte Weibswesen, Barmaid“ mit tizianrotem Haar.

Die Zeitsatire erschöpft sich in der Grundidee, daß nämlich schon ein Unschuldiger mit einem Gepäckstück, dessen Harmlosigkeit ein Zollbeamter gar nicht zu beurteilen imstande ist, in Schwierigkeiten kommen kann. Alles andere resultiert aus menschlicher Dummheit, und die ist alt wie die Welt.

Nun kann man fragen: genügen in einem Land ohne rechte Tradition der Satire, dafür aber mit Schriftstellern wie Lichtenberg und Heine, Tucholsky und Grabbe, heutzutage schon schlechtes Deutsch und altfränkische Denkungsart, um einen Satiriker zu machen? Genügen eine weder sonderlich originelle noch treffende Idee samt ein paar Gags, wie sie in jedem Primanerkabarett zu hören sind, für einen Zeitroman? Oder hat nur ein Verlag seinen Autor in falschen Klappentexttönen gelobt? Das freilich „überrascht den Leser“ bei einem Verlag, der sich im allgemeinen besser in literarischen Kategorien auskennt.