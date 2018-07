Inhalt Seite 1 — Warum sie Verkäufer wurden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Woher kommen die Menschen, die derart knapp und sachlich – und sachlich falsch – bedienen? Was ist ihr Antrieb, diesen Beruf zu wählen?

Nach dem Grund ihrer Berufswahl befragt, antworteten mir 38 von hundert jungen Damen in einer Textil-Einzelhandelsschule: „Weil man als Verkäuferin ständig mit Menschen in Kontakt kommt.“ Es ist schwer festzustellen, ob es vielfach die Umschreibung dessen ist, was man ihnen als Verkäuferinnen-Ethos oktroyiert hat. Eines dieser Mädchen bestätigt meinen Eindruck mit der Begründung: „Es wurden uns bei der Berufsberatung einige Berufe genau erklärt und empfohlen. Unter anderem auch der Beruf der Verkäuferin ...da der so interessant sei, ‚weil man viel mit Menschen zusammenkomme

Eine gleiche Anzahl von Mädchen, 38 %, nennt als Beweggrund für die Berufswahl: „Weil mich in erster Linie die Mode interessiert.“ Fünf von hundert Mädchen geben für ihre Entscheidung so plausible Gründe an wie: „Weil meine Eltern ein Geschäft haben, das ich später übernehmen soll“; „weil es meiner weiteren Ausbildung – als Modistin, zur Menschenkenntnis, für späteren Auslandsaufenthalt – förderlich ist“; unfreiwillig komisch – und hier kommen die Ausdrucksschwierigkeiten zutage –, erläutert eine strebsame Sechzehnjährige: „Mir war der Pelzverkäuferinnen-Beruf schon in die Wiege gelegt... Nach dieser Lehre will ich noch meinen Kürschner machen...“

Stellvertretend für elf von hundert Mädchen äußert schließlich die Tochter eines Ingenieurs auf die Frage, warum sie Verkäuferin geworden sei: „Eine Antwort, auf das ‚Warum‘ kann ich nicht geben. Als ich aus der Volksschule entlassen wurde, wußte ich selber nicht, was ich wollte. Man kann meine Berufswahl als letzten Ausweg bezeichnen. Heute wüßte ich, wie ich es besser machen würde.“

So erklärte mir der Mitinhaber eines angesehenen Textil-Fachgeschäfts die Lage: „Sie wählen diesen Beruf nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen in anderen Branchen nach dem Motto: Verkäuferin kann ich ja immer noch werden’.“ Sein Kollege, Personalchef eines großen Warenhauses, ergänzt: „Es ist falsch, davon zu reden: Was die Schule bis zum Lehrlingsalter nicht geschafft habe, könne sie jetzt auch nicht mehr ausrichten. Aber wirklich bringen die angehenden Verkäufer schon von der Volksschule nicht genügend mit; da kann auch die Berufsschule nicht mehr viel tun...“

Mehrere große Kaufhäuser verteilen zwar Werbeschriften an abgehende Volksschüler, in denen es heißt: „Wir brauchen kein Personal, sondern Persönlichkeiten!“ oder „Werden Sie bewußt hundertprozentig Mensch und Persönlichkeit!“ Aber der Personalchef eines dritten Kaufhauses klagt mir offen sein Leid: „Ich muß nehmen, was sich anbietet. Von meinen 1400 Verkäufern leben 14 in Erziehungsheimen, vier weitere sind sogar kriminell vorbelastet und haben ‚gesessen‘.“

Derart ist das Personal, von dem der Schuldirektor Leifer sagt: „Schon ein Vierteljahr vor der Lehrabschlußprüfung bekomme ich Anfragen nach Verkäufern – mit dem Spitzengebot von 400 Mark Anfangsgehalt und 14 Monatsgehältern.“ Derart also ist das Personal, um dessentwillen der Chef eines Feinkost-Spitzengeschäfts, befragt nach seiner Stellungnahme bei Streitigkeiten zwischen Kunden und Verkäufern, sagt: „Lieber fünf Kunden verlieren als einen Verkäufer!“