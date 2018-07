Von Ortwin Fink

Schlußverkauf – das sind wieder heiße Tage für Kunden und Verkäufer. "Die Verkäufer sind heute alle schlecht. Sie verstehen nichts von der Sache, die sie verkaufen. Sie haben kein Interesse am Kunden. Immer wieder verläßt man ein Geschäft mit dem Gefühl: Da ist dir wider Willen etwas angedreht worden." Mit dieser massiven Klage vieler Käufer habe ich jene Leute aufgesucht, die mir für das "Verkäufer-Dilemma" zuständig erschienen: Institutionen für die Ausbildung von Berufsschul-Lehrern, Direktoren und Lehrer von Berufsschulen, Personalchefs von Kaufhäusern, Inhaber von Fachgeschäften, den Geschäftsführer eines Interessenverbandes von Einzelhandelsbetrieben, schließlich die Verkäufer selber. Und ich habe zu ergründen versucht: Wieweit stimmt dieser Vorwurf der Kunden, und – soweit er stimmt –: Wer ist schuld?

Moment mal", unterbricht Dr. Herbert Leifer, Direktor der Hamburger Berufsschule für Lehrlinge des Lebensmittel-Einzelhandels, mein provokantes Klagelied. "Was die Schule betrifft, so müssen Sie unterscheiden zwischen Verkäufern, die wir ausgebildet haben, und solchen, die ohne Berufsschulbildung quasi als Hilfsarbeiter in den ‚Job‘ Verkäufer einsteigen."

Ich muß zugeben: Die Attraktivität des Lehrberufs "Verkäufer" hat in den letzten Jahren stark nachgelassen, und wegen des chronischen Personalmangels sehen sich viele Geschäftsinhaber immer öfter gezwungen, ungelernte Hilfskräfte einzustellen, die sich durch die Konjunktur verlockt fühlen, einen Posten anzunehmen, weniger jedoch, um dabei "auf dem Posten zu sein". So nimmt also die Zahl der in einer dreijährigen Lehre ausgebildeten Verkäufer .ständig ab.

Was die in der Schule ausgebildeten Verkäufer betrifft‚ so fragte ich diesen Schulrektor und den zuständigen Oberschulrat Dr. Ebel zunächst nach der Kompetenz der Berufsschullehrer, die Lehrlinge für die Berufspraxis in der sogenannten "Warenkunde" auszubilden. Der Schulrat sagt: "Heute, wo jeder Pädagoge eine Universitätsausbildung haben muß, gibt es hier in Hamburg zwar 750 Studenten, die Handelslehrer werden wollen; fast alle gehen dann aber in die Industrie, und nur zwei oder drei davon zeigen Interesse für den Einzelhandel und für Warenkunde."

Der Rektor ergänzt: "Früher besuchten die Lehraspiranten zum Beispiel eine Textilfachschule; heute lernen die künftigen Diplom-Handelslehrer nur das auf der Universität sehr stiefmütterlich behandelte Fach ‚chemotechnische Warenkunde‘, rein akademisch, fern aller Praxis. Ich gebe zu: Es wäre der Universität zuviel zugemutet, wollte man ‚Warenkunde‘ als vollgültiges Universitätsfach einführen. Mit Recht gibt es genügend Kritiker, die sich dagegen aussprechen."

Im Lehrermangel und in der Lehrerausbildung also verzeichnet die Verkäuferschulung ihre erste Schwäche. Ein anderer Rektor versucht zumindest, sie zu kurieren, indem er seine jungen Lehrer ein Vierteljahr lang für drei Tage wöchentlich als Verkäufer in die wirklichkeitsnahe Praxis von Einzelhandelsgeschäften vermittelt. Wie problematisch das indessen ist, zeigt das Unbehagen der Schulbehörde bei Angeboten der Großindustrie, die Lehrer zu mehrtägigen Studienfahrten einzuladen. Die Behörde möchte alles vermeiden, was eine "Leihwagen-Affäre" heraufbeschwören könnte. Vielleicht wären hier Stiftungen der richtige Weg, um den Pädagogen großzügig mit Arbeitsmitteln auszustatten und ihn unabhängig zu machen.