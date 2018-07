Von Hermann Riedle

Eine mehrjährige Phase des wirtschaftlichen Aufschwunges in der Bundesrepublik hat uns den Blick für eine echte Konjunkturpolitik getrübt. Eine wichtige Voraussetzung für den rational und theoretisch denkenden Wirtschaftspolitiker war nämlich aus der Praxis verschwunden: Es ging immer nur darum, die Auftriebskräfte zu überwachen, sie da und dort manchmal zu bändigen, und man konnte in verschiedener Hinsicht aus dem vollen schöpfen (d. h. mit staatlicher Hand vielen Gruppen und Grüppchen etwas schenken, ohne die Kosten fürchten zu müssen), aber man sah sich eigentlich nie einem Abwärtstrend in der Wirtschaft gegenüber. Nach wie vor gilt jedoch eine alte Weisheit der Ökonomen; sie lautet: Die Qualität eines guten Volkswirtschafters zeigt sich erst dann, wenn die Sache schiefgeht – und gleiches läßt sich natürlich auch über die Qualität eines Wirtschaftspolitikers behaupten.

Oder anders herum: Ein Konjunkturrückgang wäre eigentlich erst ein echter Prüfstein für all jene, die an verantwortlicher Stelle für den „Lauf der Dinge“ zuständig sind.

Obschon ich der Meinung bin, daß wir gegenwärtig weder eine Rezession noch eine Depression zu fürchten haben, erachte ich es als wünschenswert, mögliche unangenehme Zustände wenigstens in Gedanken zu simulieren. Das Verfahren hat sich bisher bewährt, nicht nur bei Weltraumpiloten und gewöhnlichen Auto-Fahrschülern, sondern auch in vielen wissenschaftlichen Disziplinen. Wenn der sozialen Forschung das Experiment leider auch nicht in dem Maße zur Verfügung steht wie den Naturwissenschaften, so haben wir in der Volkswirtschaftslehre immerhin seit Generationen eine große Erfahrung mit dem „gedanklichen Experiment“. Die Logik der Modelle und die Verfeinerung der statistischen Grundlagen haben zu einer steten Verbesserung der ökonomischen Theorie geführt; sie haben bisher gültige Doktrinen und Ideologien zusammenschmelzen lassen auf jenen Rest, den man als „wissenschaftlich akzeptabel“ bezeichnen darf.

Der Prozeß der gesellschaftswissenschaftlichen Wahrheitssuche ist selbstredend noch längst nicht abgeschlossen, hat aber immerhin dazu geführt, daß man viele Tatsachen in der Wirtschaft heute zur Diskussion stellen kann, ohne dauernd als kapitalistisch, sozialistisch, anti-liberal, manchesterlich – und wie die hübschen Klischees alle lauten – hingestellt zu werden. Daß sich die moderne Wirtschaftswissenschaft Erkenntnisse gesichert hat, die viele solcher doktrinärer Stenogramme überflüssig macht, muß man allerdings immer wieder betonen, wenn man in eine wirtschaftspolitische Diskussion einzutreten gedenkt; denn da gibt es noch manch einfache Seele, die sich keinesfalls von dem liebgewordenen und so praktischen Schlagwort-Vokabular zu trennen vermag!

Wirtschaftspolitik wird man zwangsweise in nächster Zeit wieder etwas mehr aktiv betreiben müssen. Im Schlepptau der politischen Krisen des Jahres 1961, dazu beeinflußt von den Konjunkturdämpfern in Großbritannien und den USA, ist auch der bundesrepublikanische Kahn etwas ins Schlingern geraten. Aufs Jahresende hin hat jedermann, der selbst auf Information hält, den Zeigefinger gehoben und ein Menetekel an die Wand geschrieben. Der wirtschaftliche Optimismus, auch der gemäßigte, scheint aus der Mode gekommen zu sein. Mit einigen Ausnahmen allerdings, von denen wir das brain-team des Wirtschaftsministeriums erwähnen möchten.

Nimmt man die Schwarzmalerei der Verbinde und Interessengruppen nicht allzu ernst, so kann man beruhigt feststellen, daß weit herum im Lande eine sehr vernünftige Einsicht aufzukeimen beginnt. Auch in der Bundesrepublik kann man nicht dauernd auf einem boom reiten – leider steigen auch deutsche Umsatz- und Gewinnkurven nicht in den Himmel. Und neben dieser Einsicht dämmerte vielleicht da und dort die wiedergewonnene Erkenntnis, daß aus einer inneren Gesetzmäßigkeit heraus in der kapitalistischen Wirtschaft zum Allegro furioso eben auch das Andante gehört. Wer dies nicht wahrhaben will, korrumpiert im Grunde genommen seine Wirtschaftstheorie und verrät dabei auch noch seine liberalen Grundsätze. Ohne die leiseste Neigung zur Panikmache darf man deshalb sagen: Die Konjunktur in der Bundesrepublik beginnt sich zu normalisieren, die Wachstumsrate wird „biologisch“ tragbar. Bildlich gesprochen: Die deutsche Wirtschaft ist aus der blutarmen, unterernährten Nachkriegssituation nun heraus, der weitere Verlauf kann also bestenfalls gesund und normal sein.