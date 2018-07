Von Rochus Spiecker

Der Dominikanerpater Dr. Rochus Spiecker wurde jetzt als zwölfter in den Aachener „Orden wider den tierischen Ernst“ aufgenommen. Die Grundgedanken seiner ersten „Büttenrede“, die er aus diesem Anlaß in Aachen hielt, enthält der hier nachfolgend abgedruckte Beitrag.

Man braucht kein kaltschnäuziger Zyniker zu sein, um zu bemerken, wie dicht das Grausige dem Grotesken benachbart ist. Dürrenmatt spricht von der Groteske als dem „sinnlichen Paradox“, der „Gestalt der Ungestalt“. Er nennt sie das Gesicht einer Welt, die ihr Gesicht verloren hat, und sagt: „Unsere Welt hat ebenso zur Groteske geführt wie zur Atombombe.“

Oder ist es nicht allen Ernstes grotesk – grausig grotesk! –, wie herrlich weit wir es gebracht haben? So herrlich weit, daß wir vor lauter Fortschritt wieder am Rande des Tohuwabohus stehen. Daß uns vor verbohrter, intellektueller Tüftelei der klare Menschenverstand abhanden zu kommen droht. Daß wir vor lauter vorurteilsfreier Natürlichkeit in einem Dschungel von Komplexen, Verdrängungen und Verklemmungen zu versaufen scheinen.

Als ob es nur um „Theaterprobleme“ ginge oder um literarische Extravaganzen! Wer wachen Auges die Zeitung liest, weiß oft nicht, ob er heulen oder lachen soll. Erinnern Sie sich...?

Ein Lokführer meldet sich zur Überstunde für das „sozialistische Paradies“ und jagt seinen Zug über die waffenstarrende Grenze. Als er auf freiem Boden hält, läuft ein „entführter Beamter“, ein „Linientreuer“, aufgeregt an den Gleisen entlang: „Aussteigen auf freier Strecke verboten!“

Windböen werfen Teile von Ulbrichts Mauer um. West- und Ostberliner Polizei liefern sich durch die Lücken Tränengasduelle!