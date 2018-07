enn die Verbrauchsschätzungen auf Grund der Entwicklung bis zürn Herbst vergangenen Jahres zutreffen, dann haben sich in der Bundesrepublik 1961 an die 75 Milliarden Zigaretten im Gegenwert von über 6 Mrd. DM in Rauch aufgelöst. Das sind bei etwa 17 Millionen Rauchern pro Jahr und Kopf — im Durchschnitt — 4400 Zigaretten. An diesen Tatbestand könnte man allerlei Überlegungen anknüpfen. Hier soll der Zigarettenverbrauch lediglich einmal vom markentechnischen Gesichtspunkt her betrachtet werden.

Zigaretten sind Markenartikel, "wie sie im Buche stehen", d h sie sind zum gleichen Preis (innerhalb gewisser Preiskategorien), in der gleichen Aufmachung, in gleicher Qualität und Menge praktisch überall zu haben. Sie werden m Fach- und Lebensmittelgeschäften, in Restaurants vnd immer mehr auch in Automaten angeboten. Es dürfte kaum einen zweiten Artikel geben, der es in puncto Allgegenwärtigkeit mit der Zigarette aufnehmen könnte. Die Voraussetzung der "Ubiquität, wie es in der Fachsprache heißt, ist also erfüllt; ebenso die der Preisgleichheit. Mit der dere Bewandtnis und Schwierigkeit. Hier besteht ein merkwürdiger Widerspruch, der wenn überhaupt, nur mit Hilfe markentechnischer und verbrauchspsychologischer Erkenntnis aufgeklärt werden kann.

Dem Verbraucher ist es jedenfalls nicht möglich, Qualitätsunterschiede festzustellen, soweit es den Geschmack einer Zigarette betrifft. Wenn man hundertfältigen, mit wissenschaftlicher Akribie durchgeführten Tests glauben darf, dann vermögen die Raucher nicht einmal den Unterschied verschiedener Zigarettensorten festzustellen, wenn man ihnen keinen anderen Anhaltspunkt als den Geschmack, den puren Rauchgenuß bietet. Das ist für Raucher, die auf eine Marke, "ihre Marke" eingeschworen sind, eine einigermaßen ernüchternde Feststellung, die übrigens immer wieder in Zweifel gezogen wird.

Die Markentreue bei Zigaretten gehört in der Tat zu den erstaunlichsten Phänomenen auf dem Feld des Verbrauchs. Sie gibt immer wieder Rätsel auf, die sich einer rationalen Lösung in den meisten Fällen entziehen. Wenn man sich vor Augen hält, daß in Westdeutschland gegenwärtig zwischen denen der Raucher die Wahl hat, dann muß man sich fragen, wieso drei davon es fert gbringen, einen Marktanteil von zusammen 50 Vo auf sich zu vereinen. Diese Frage stellt sich um so eindringlicher, als es die Gewohnheit des deutschen Rauchers ist, seine Wahl tagtäglich aufs neue zu treffen — für die Hersteller, die auf längere Sicht disponieren müssen, eine unerquickliche Situation. Dabei ist es mit der Markentreue nicht einmal so weit her. Nur etwa ein Drittel aller Raucher bleibt bei "seiner" Marke ein bis zwei Jahre lang. Etwa 20 % der Raucher wechseln in einem Zeitraum von drei Monaten zu einer anderen Marke über. Welcher Mittel und Wege sich die Zigarettenindustrie bedient, um sich trotzdem ihren Abnehmerkreis und damit die Möglichkeit der Massenproduktion zu sichern, sei hier an einem konkreten Beispiel gezeigt.

Zu den Marken, die sich der besonderen Gunst der deutschen Raucher erfreuen, zählt die "Errte Sie rangiert mit einem Marktanteil von schitzungsweise 16 % nach der Marke "HB" (mit efwa 19 % Marktanteil) und vor "Peter Stuyvesant", die gleichfalls zur Reemtsma Gruppe zählt. Nach Angaben der Firma Reemtsma, die sich auf Ergebnisse eigener Absatz- und Motivforschungen stützen, gab es 1960 allein 2 5 Millionen Personen, die nur oder vor allem "Ernte 23" rauchen. Ir re Zahl dürfte sich inzwischen noch erhöht haben. Es lohnt sich also, nach den Gründen für den Markterfolg dieser Zigarette zu forschen. Nicht nur Bücher haben — nach einem geflügelten Wort — ihre Schicksale, sondern auch Markenartikel. Die Geschichte der "Ernte 23" reicht, worauf der Markenname bereits hindeutet:, in das Jahr 1923 zurück. In diesem Jahr bauten die aus Smyrna geflüchteten Griechen im Distrikt von Saloniki einen Tabak an, dessen Ernte so ungewöhnlich gut ausfiel, daß man sie im Hause Reemtsma als Mischungsgrundlage empfahl, uid zwar für die Doppelmarke Ova Ernte 23. Diese Marken wurden im Jahre 1925 aus der Taufe gehoben, also nachdem die Ernte des Jahres 1923 produ ktionstechnisch verfügbar war. Zum Verständnis der Funktion der Doppelmarke Ova Ernte 23 muß vorausgeschickt werden, daß der deutsche Zigarettenmarkt vor dem letzten Kriege regional wesentlich stärker differenziert war, als das heute der Fall ist. In den zwanziger Jahren gab es überhaupt noch keine überregionalen Zigarettenmarken, und auch in den dreißiger Jahren ist es nur einer Marke gelungen, "Reichsgeltung" zu erlangen — das war die R 6. Ova und Ernte 23 waren also von vornherein bestimmt, auf geographisch verschiedenen Märkten zu operieren. Dabei kam es seinerzeit primär darauf an, einer Konkurrenzmarke (Overstolz) zu begegnen, die in einer neuen Preisklasse unerwartet große Erfolge erzielt hatte "Ernte 23" war auf den süddeutschen Markt zugeschnitten, wo sie sich seinerzeit überraschend schnell durchsetzen konnte. "Die Ernte 23 war nicht für die Ewigkeit, sondern für die unmittelbar bedrohte Gegenwart gedacht", gesteht Hans Domizlaff ("Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens", Bd. II), der dem Hause Reemtsma seit 1920 als Markentechniker beratend zur Seite stand. Domizlaff war es auch, der von Anfang an — zunächst noch etwas unsicher, später aber um so zielsicherer — jenen Stil der Zigarettenwerbung geprägt hat, der heute noch für "Ernte 23" und andere Reemtsina Marken gepflogen wird. Was ist die Besonderheit dieses Stils und wieso hat sich Reemtsma damit — offenbar erfolgreich — durchsetzen können? Domizlaff, der sich unstreitbar große Verdienste um die moderne Wirtschaftswerbung und Markentechnik errungen hat und der verschiedentlich als der "Werbepapst" angesehen wird, ist von vornherein der Vorstellung entgegengetreten, daß "die Markenfrage nur eine Reklamefrage sei". Mit dieser für damalige Verhältnisse revolutionierenden Auffassung wäre Domizlaff wohl kaum durchgedrungen, wenn er in den Gebrüdern Reemtsma nicht kongeniale Partner gefunden hätte. Domizlaff traf die Unterscheidung zwischen (im Kaufmannsstil). Er war sich darüber klar, daß das Vertrauen der Verbraucher auf lange Sicht nicht durch aufdringliches Marktgeschrei, sondern nur durch ruhige, sachgemäße Aufklärung zu gewinnen sei. Die Regeln, die er darüber aufgestellt hat, verdienen heute "klassisch" genapnt zu werden ,Der Verkäufer (Reklame!) sucht seine Ware den Kunden aufzudrängen. Der Markentechniker versucht, eine Marke und Werbemittel zu schaffen, die geeignet sind, den Kunden anzuziehen" (Domizlaff). Bei dieser Einschätzung nimmt s nicht wunder, wenn Domizlaff allen Ernstes ausspricht, daß die schönste Reklame immer noch diejenige sei, die man sich ersparen könne. Ein um so größeres Gewicht legt er der Markentechnik bei - Auf die Zigarettenmarke "Ernte 23" bezogen heißt" das, daß die Ware selbst zum eigentliche Träger ihrer Werbung gestaltet wurde. Die Markenbezeichnung selbst sollte bereits einen Hinweis auf die Qualität der Mischung geben. Zigaretten sind jedoch mehr als nur in Papier eingewickelter Tabak. Was nachgefragt und geraucht wird, ist vor allem das "Drum und Dran" einer Marke, darunter nicht zuletzt die Packung. Die Farbkombination (grün orange) der Packung der "Ernte 23", die bis heute beibehalten worden ist, war bei der Einführung problematisch. Es zeigte sich jedoch, daß das Orange ein gutes Komplement zu den blau weißen bayerischen Landesfarben war. Hierauf führt Domizlaff jedenfalls die starke Resonanz der "Ernte 23" auf dem süddeutschen Markt zurück. Die erste Packungsgestaltung, die bis zum Kriege keinerlei Änderung erfuhr, mutet im übrigen relativ modern an (siehe Abbildung). Die Arabesken auf idem Oberteil der Packung waren sparsam angebracht. Der Schriftzug "Ernte 23" war ausgesprochen streng. Er ist heute nur in Nuancen verändert und dabei etwas magerer geworden. Das Tabakkörbchen unter dem Schriftzug "Ernte 23" hat sich — entgegen dem Zeitempfinden — von einer ehedem leicht stilisierten zu einer eher naturalistischen Form gewandelt. Der einzige Schmuck, den die Packung außerdem trug, war das Signet der Firma Reemtsma. Es stellt den Vorsteven eines Wikingerschiffes dar — ein Gedanke, der sich aus der friesischen Herkunft der Reemtsmas ergab.

Festzuhalten bleibt, daß die "Ernte 23" der Vorkriegszeit eine reine Orientzigarette war. Sie erreichte ihren Höhepunkt in den Jahren 193031, geriet dann zunehmend in den Schatten der Eigenkonkurrenz durch R 6 und wurde schließlich — im Jahre 1940 — völlig eingestellt. Damit war das Vorkriegskapitel dieser Marke abgeschlossen. Die Prophezeiung ihres "Erfinders", Hans Domizlaff, daß nämlich "Ova und Ernte 23 wohl niemals zu einem neuen Leben erweckt werden können", sollte sich allerdings nicht bewahrheiten.

Welcher Wandlungen Verbrauchsgewohnheiten fähig sind, läßt sich kaum deutlicher als am Beispiel des Zigarettenmarktes im allgemeinen und der "Ernte 23" im besonderen demonstrieren. Hatte der Anteil der Orientzigaretten vor dem Krieg bis zu 98 % betragen, so kehrte sich das Verhältnis nach dem Kriege buchstäblich um. Dazu hat vor allem die unfreiwillige "Entziehungskur" der Nachkriegszeit und nicht zuletzt die uns mit der Besetzung durch die westlichen Alliierten auferlegte Handelsbeschränkung beigetragen. Die "Zigarettenwährung", mit der man sich unmittelbar nach dem Kriege behalf, war nun einmal eine "Virginia Währung". Zu den begehrtesten "Luxusgütern" zählte die "Ami". Noch im Jahre 1949 wurden davon fast 400 Millionen in jedem Monat nach Westdeutschland geschmuggelt. Es mag dahingestellt bleiben, ob diese "Geschmacksinfiltration" durch Zigaretten amerikanischer Herkunft gesteuert worden ist. Jedenfalls lag sie im Interesse der Tabakanbauer Virginias, die sich auch durchgesetzt haben mögen, als der Bundesrepublik seinerzeit die Annahme eines Millionengeschenks in der Form orientalischen Tabaks untersagt wurde. Wie dem auch sei — die Gaumen der westdeutschen Raucher stellten sich binnen kurzem auf Virginiatabake um. Das erleichterte nicht gerade die Wiederbelebung großer, traditioneller deutscher Onewtmarken wie der "Ernte 23".