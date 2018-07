Inhalt Seite 1 — Die pervertierte Lohn-Demokratie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zur Stunde, in der diese Zeilen geschrieben werden, ist noch nicht klar zu übersehen, ob die händeringenden Bemühungen amtlicher Stellen, im Lohnkonflikt in der Metallindustrie zu vermitteln, Erfolg haben werden oder nicht. Aber auch wenn es in letzter Minute noch gelingen sollte, die in Württemberg und Nordbaden sich bereits mit der blanken Waffe gegenüberstehenden Parteien noch einmal zur Vernunft zu bringen, selbst wenn dieses makabre Spektakelstück doch noch durch ein unerwartetes Happy-End seinen bravourösen Abschluß finden sollte – der Gesamteindruck bleibt immer noch miserabel genug. Es muß dafür gesorgt werden, daß sich ähnliches in Zukunft nicht mehr ereignet. Jetzt geht es, ganz gleich wann und wie die Entscheidung fällt, in dieser Auseinandersetzung nicht mehr um die ökonomischen Aspekte, sondern um die grundsätzlich staatspolitische Frage, ob es nun nicht, nach allem, was uns in den letzten Wochen geboten wurde, an der Zeit ist, dem Beispiel aller anderen freiheitlichen Demokratien zu folgen und uns auch in der Bundesrepublik eine gesetzlich verankerte Schlichtungsordnung zuzulegen.

Der Streik ist kein nationales Unglück; er gehört zu einer freien Gesellschaft. So ist es jetzt allenthalben zu lesen und zu vernehmen. Das sind große Worte, aber richtig ist sicher, daß das Recht, in kollektiver Verabredung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen notfalls auch die Arbeit niederlegen zu können, einer freien Gesellschaft wohl zu Gesichte steht. Richtig ist aber auch – und darüber sind sich sogar alle einig –, daß dieses Recht auf die Dauer nur zu halten ist, wenn von ihm mit äußerster Sparsamkeit Gebrauch gemacht wird, wenn der Streik wirklich das Notventil bleibt, das geöffnet werden muß, um den Kessel vor dem Platzen zu bewahren.

Bei den Auseinandersetzungen in der Metallindustrie wurde von Anfang an, sogar schon bevor die eigentlichen Verhandlungen begannen, an diesem Ventil herumgefummelt – und das von beiden Seiten. Von vornherein ermangelte es den Verhandlungen an dem Willen zum Kompromiß, der Verhandlungen erst sinnvoll macht.

Nun, es ist offenbar nicht zu ändern, daß in der Metallbranche wie eh und je „metallen“ verhandelt und der Tariffreiheit der Sozialpartner an Strapazen einiges zugemutet wird. Zu verhindern ist aber – und das wäre möglich, ohne ein demokratisches Grundrecht auch nur von fern anzutasten –, daß in diesem zentralen Bereich der Wirtschaft mit leichter Hand zum „letzten Mittel“ gegriffen werden kann, bevor nicht in einem halbwegs geordneten Verfahren der Öffentlichkeit Rede und Antwort über die Notwendigkeit dieses Schrittes gestanden wird. Denn das zu wissen und zu erfahren ist nun wieder das gute Recht der Öffentlichkeit. Bei den Dimensionen, die der totale Arbeitskampf heute angenommen hat, geht es nicht mehr allein um das Portemonnaie der unmittelbar Beteiligten.

Uns Deutschen wird nachgesagt, daß wir die Eierschalen des Obrigkeitsstaates immer noch nicht ganz abgestreift hätten. Ob dem nun so ist oder nicht – in einer Beziehung stimmt das jedenfalls auf keinen Fall: Auf dem Gebiet der Lohnauseinandersetzungen leisten wir uns ein Ausmaß von Liberalität, das unsere demokratischen Lehrmeister eigentlich vor Neid erblassen lassen müßte. Scweit man auch um sich blickt: Die Bundesrepublik dürfte der einzige demokratische Staat in der Welt sein, der keinerlei rechtliche Handhabe hat, uneins und verhandlungsmüde gewordene Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch nur zur Aufnahme echter Gespräche zu zwingen.

In allen anderen demokratischen Ländern, jedenfalls soweit sie von einiger Bedeutung sind, bestehen staatliche Institutionen, die sowohl über die rechtlichen als auch über die fachlichen Kompetenzen verfügen, Lohnstreitigkeiten auf den Boden der wirklich sachlichen Erörterung zu stellen. In den Vereinigten Staaten z. B. gibt es einen ständigen amtlichen Schlichtungsdienst. Er ist dem National Labor Relations Board als selbständige Behörde angegliedert und tritt auf Antrag einer oder beider Parteien in Funktion. Dieser Schlichtungsdienst hat die Aufgabe, als neutraler Sachwalter auf der Grundlage soliden Materials beiden Seiten bei dem Ausknobeln einer Kompromißformel behilflich; zu sein. Der Präsident selbst hat das Recht, bei größeren Konflikten, die das Allgemeinwohl tangieren, von sich aus einen besonderen Untersuchungsausschuß einzusetzen, der den Streitfall analysiert und darüber einen Bericht veröffentlicht. Auf Grund dieses Berichtes kann der Präsident bei einem Bundesgericht den Erlaß einer „injunction“ beantragen. Während dieser „Abkühlungsperiode“, die bis zu 80 Tagen dauern kann und in der alle Kampfmaßnahmen zu unterbleiben haben, sind die streitenden Parteien gehalten, sich mit Hilfe des Schlichtungsdienstes am Verhandlungstisch um eine Kompromißlösung zu bemühen. Kommt dennoch keine Einigung zustande, unterrichtet der amtliche Untersuchungsausschuß die Öffentlichkeit ein zweites Mal über die Situation. Danach führt das National Labor Relations Board eine geheime Urabstimmung in den an der Auseinandersetzung beteiligten Betrieben durch. Nach Vorlage dieses Abstimmungsergebnisses wird die „injunction“ wieder aufgehoben.

Ein anderes Beispiel: Wenn in der Schweiz Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich hoffnungslos zerstritten und über einen neuen Tarifabschluß nicht einig werden können, werden sie vor das zuständige Kantonale Einigungsamt zitiert. „Die von der Einigungsstelle Vorgeladenen sind verpflichtet, zu erscheinen, zu verhandeln, Auskunft zu erteilen und die von der Einigungsstelle verlangten Unterlagen vorzulegen“, heißt es kurz und bündig in Artikel 3 des schweizerischen „Bundesgesetzes über die eidgenössische Einigungsstelle zur Beilegung von kollektiven Arbeitsstreitigkeiten“. Und dann weiter in Artikel 4: „Scheitert die Vermittlung und erklären sich die Parteien nicht zur Durchführung eines Schiedsverfahrens bereit, so unterrichtet die Einigungsstelle in der Regel die Öffentlichkeit über den Sachverhalt in der ihr geeignet erscheinenden Weise“.