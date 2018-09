Von Hans Rothfels

Als Theo Kordt, in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch der Leiter der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes, Ende Januar einem schweren Leiden erlag, ist in der Öffentlichkeit wohl seiner Verdienste um die Wiederherstellung des diplomatischen Dienstes und insbesondere um die Normalisierung der Beziehungen zu Griechenland auf dem Athener Botschafterposten gedacht worden. Hingegen blieb die Rolle unberührt, die er im Dritten Reich an einem Kreuzweg der Geschichte gespielt hat und die in den Annalen der Diplomatie so ungewöhnlich ist, daß sie schon deshalb allein dem Gedächtnis nicht entschwinden sollte.

Theo Kordt gehörte zusammen mit seinem Bruder Erich Kordt zu dem Kreis von Männern um den Staatssekretär von Weizsäcker, die im Bewußtsein eines übergesetzlichen Notstandes bereit waren, auch unter Verletzung normaler Beamtenpflicht dem Weg Hitlers in einen verbrecherischen Krieg entgegenzutreten und damit zum Sturz eines auch sonst den deutschen Namen durch Verbrechen befleckenden Regimes beizutragen.

Als die Tchechenkrise im Sommer 1938 dem Höhepunkt zutrieb, war Theodor Kordt Geschäftsträger in London. Er empfing von seinem Bruder eine mit Weizsäcker abgestimmte und von seiner Cousine, die damals den Kurierdienst versah, auswendig gelernte und mündlich übermittelte Instruktion, ihr zufolge bat er auf vertraulichem Wege um einen Geheimempfang durch den englischen Außenminister Lord Halifax, zu dem es dann in der Nacht des 7. September 1938 kam.

Die Erklärung, die Kordt abgab – und zwar ausdrücklich im Namen „politischer und militärischer Kreise in Berlin, die mit allen Mitteln einen Krieg verhindern wollen“ – betonte die Notwendigkeit einer unzweideutigen Stellungnahme der britischen Regierung gegen Hitlers Kriegstreiberei. Lasse man seiner Gewaltpolitik freie Bahn, so werde „der Weg für eine Rückkehr zu den Begriffen von Anstand und Ehre unter europäischen Nationen endgültig versperrt“. Es sei wahrscheinlich, daß eine offene britische Erklärung den Krieg verhindern werde, und eine solche diplomatische Niederlage könne das nationalsozialistische Regime nicht überleben. Sollte gleichwohl Hitler auf seiner kriegerischen Politik bestehen, so seien auf der psychologischen Grundlage der englischen Erklärung, die Hitlers frivoles Spiel vor dem deutschen Volke bloßlege, „die Führer der Armee bereit, gegen seine Politik mit Waffengewalt aufzutreten“.

Bekanntlich ist es zu dieser Erklärung nicht gekommen, und der englische Premier entschloß sich statt dessen zu dem Weg, der nach Berchtesgaden und München geführt hat. Ebenso erfolglos war Theo Kordt mit Warnungen, die er im Auftrag des Staatssekretärs an die britische Regierung gelangen ließ im Hinblick auf den bevorstehenden Hitler-Stalin-Pakt. Aber Erfolg ist nicht die einzige politische und ganz gewiß keine ethische Kategorie. Es besteht aller Anlaß, an einen Moment zu erinnern, da die Verhinderung des Krieges und eine allgemeine politische Wendung noch möglich erschien, und an Männer, die bereit waren, im wohlverstandenen nationalen, aber auch im europäischen Interesse einen Angriffskrieg durch ein Bündnis der Friedensfreunde über Landesgrenzen hin entgegenzutreten.

So fordert der Tod eines Mannes, der unter eigener Gefährdung diesem Ziel gedient hat, zu dankbarem Rückblick auf. Und vielleicht ist dies um so nötiger in einem Zeitpunkt, wo in den Vereinigten Staaten Mrs. Roosevelt die Legende der allgemeinen deutschen Hitler-Hörigkeit wieder aufwärmt und wo in deutscher Sprache beim „Verlag der deutschen Hochschullehrerzeitung“ (die weder mit dem Hochschullehrerverband roch mit irgendeiner deutschen Hochschule das geringste zu tun hat) das Buch eines Amerikaners erscheint, das die Legende von der Hitlerschen Friedfertigkeit und den von England „erzwungenen Krieg“ uns aufzureden versucht.