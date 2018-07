In dem Ringen zwischen Imperial Chemicals und Courtaulds entfalten nun beide Parteien die gleiche robuste Kampfeslust. Während aber die Öffentlichkeit bei jedem Vorstoß von ICI das persönliche Ungestüm des Präsidenten Chambers sieht, fehlt auf Seiten von Courtaulds eine solche Personifikation.

Das ist nicht etwa nur mit einem kollektiven Führerprinzip bei Courtaulds zu erklären, sondern mit der besonders im Vergleich zu seinem Gegenspieler zurückhaltenden und deshalb undynamisch scheinenden Persönlichkeit des Präsidenten Sir John Hanbury-Williams. Die beiden trennt eine Welt von Vorstellungen und, obwohl der jetzt siebzigjährige Sir John nur um zwölf Jahre älter ist, eine Generation – zumindest in der Vorstellungswelt der keineswegs zartbesaiteten Londoner City.

Sir John Hanbury-Williams, Sohn eines Generals und selbst Kavallerieoffizier während des Ersten Weltkriegs, wurde in der City nie als Eindringlich oder Emporkömmling betrachtet. Er hat mit den pensionierten Admiralen und Kolonialgouverneuren, die so viele Verwaltungsratssessel zieren und sich oft sogar einfache Geschäftsvorgänge erklären lassen müssen, nur ein äußerst dekoratives Auftreten gemein. Er ist kein Aushängeschild, sondern ein Fachmann mit der Ausbildung und Erfahrung eines hanseatischen Kaufherrn, der als junger Mann den Fern-Ost-Handel lernte und vor 35 Jahren bei Courtaulds eintrat, wo er bald die Leitung der ausgedehnten Auslandsinteressen dieses Weltkonzerns übernahm.

Als er 1946 zum Präsidenten des Unternehmens bestellt wurte, trat er die Nachfolge von Samuel Courtaulds an, der ein Vierteljahrhundert an der Spitze der Firma gestanden hatte. Industriepionier, Kunstsammler und Mäzen, scheute Courtaulds die Öffentlichkeit und war als „Silent Sam“ bekannt. Die Übernahme dieser Tradition unter seinem Nachfolger erklärt, daß man das Abfeuern der Salven im jetzigen Kampf so lange dem Gegner überließ.

Eine gewisse arrogante Langsamkeit, die sich als Tradition gibt, bewirkte auch, daß man den Kampf zuerst mit Waffen aus dem vorigen Krieg führte. Sir John, seit 25 Jahren ein Verwaltungsrat der Bank von England (die in der City nicht umsonst die „alte Tante“ genannt wird), konnte sich nicht vorstellen, daß er sein Unternehmen und seine Position gegen die ultramoderne Finanzstrategie von take-over bids zu verteidigen haben werde. Aber als er die Situation erfaßte, änderte er seinen Feldzugsplan geschwind und geschickt. Seine nun auf vollen Touren arbeitenden Propagandisten versenden Pfeile mit wohlberechneter Dum-Dum-Wirkung.

Man spricht von einem Zusammenstoß industrieller Ideologien, was jedoch bei Sir John einfacher auf die Formel reduziert werden kann: die ganze Richtung paßt mir nicht. Es kann keine Rede davon sein, daß er an seinem Posten klebt, nachdem sein Nachfolger in der Person von Sir Alan Wilson bereits vor Ausbruch des jetzigen Kampfes designiert worden ist. Es geht gewiß auch nicht um einen „goldenen Händedruck“, also um eine hohe Abfindung. Er hat viele Sympathien für sich, weil er keineswegs ein Wirtschaftsführer sein, sondern nur der Führer seines Unternehmen bleiben will, das preiszugeben den in seine Hände gelegten Vorstellungen und Wünschen seiner Vorgänger widerspräche.

Man nennt ihn, nicht nur deshalb, einen formalistischen Verwaltungsratspräsidenten der alten Schule. Die unsentimentale City hat anscheinend ein Herz für solche Schwächen, besonders wenn diese noch durch die Ehe mit einer geborenen Prinzessin Cantacuzene und durch hohe Ehrenstellen im königlichen Palast und in der Londoner Grafschaft veredelt sind. F. Kessler