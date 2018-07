Ein Kurhotel mit 80 Betten, das im Frühjahr 1962 eröffnet wird, hat jetzt die in Wiesbaden ansässige „Deutsche Gesellschaft für Kur- und Erholungsheime für Handel und Industrie e. V.“ (DGK) im Ostseebad Timmendorfer Strand erworben. Sie verfügt damit im In- und Ausland über 34 Häuser. Die Gesellschaft wurde vor 50 Jahren gegründet mit dem Zweck, kaufmännischen Angestellten „für ein geringes Entgelt, das den Verbrauch zu Hause nicht nennenswert übersteigt, alljährlich oder wenigstens in Pausen von wenigen Jahren“ den Aufenthalt in einem Erholungsheim zu ermöglichen. Heute sind 2000 Firmen und mehr als 6000 einzelne Angestellte Mitglied der DGK, die damit das größte vom Staat und den großen Verbänden unabhängige private Sozialwerk darstellt.

In den Heimen werden auf Grund von Mitgliedschaftsrechten kaufmännische und technische Angestellte aus Handel und Industrie sowie selbständige Kaufleute aufgenommen, soweit sie sich nach ihren wirtschaftlichen Verhältnissen einen gleichwertigen Ferienaufenthalt außerhalb der Heime nicht leisten können. Die Pensionspreise entsprechen, gemäß dem gemeinnützigen Charakter der Gesellschaft, den Selbstkosten der einzelnen Heime (etwa zwischen 7 und 13 Mark pro Tag). Der Weitblick der DGK mag manche der anderen Institutionen, denen die Gesundheitspflege von Werktätigen obliegt, beschämen: Die DGK richtet immer mehr sogenannte „Vorsorgehäuser“ ein, in denen mit modernen medizinischen Mitteln und unter örtlicher Beratung die Frühinvalidität vor dem Ausbruch akuter Krankheitserscheinungen „abgefangen“ wird.