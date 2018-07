Der Bundesfinanzhof ist in einem S-Urteil von grundsätzlicher Bedeutung zu dem erfreulichen Ergebnis gekommen, daß Strafverteidigungskosten eines wegen Mangels an Beweisen freigesprochenen Steuerbürgers absetzbare Betriebsausgaben sind, wenn die angebliche Straftat aus der betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit heraus erklärbar ist (Urteil vom 13. Okt. 1960).

Die Bundesfinanzrichter haben damit die teilweise entgegengesetzte frühere Rechtsprechung aufgegeben, was in den Urteilsgründen besonders hervorgehoben wird. In dem Entscheidungsfall hatte der Betriebsinhaber für sich und seine mitangeklagten Angestellten im ganzen mehr als 11 300 DM Verteidigerkosten aufgewendet, die der Bundesfinanzhof als absetzbare Betriebsausgaben anerkannt hat. Bekanntlich werden bei Freispruch mangels Beweises die Verteidigungskosten nicht von der Staatskasse übernommen.

Die Bundesfinanzrichter sagen völlig zutreffend, daß es zumindest steuerrechtlich keinen Unterschied zwischen Freispruch wegen erwiesener Unschuld und wegen mangelnder Beweise geben kann. Wer freigesprochen ist, hat eben die angebliche Straftat nicht begangen und muß dementsprechend auch behandelt werden. Wörtlich heißt es dann folgendermaßen: „Die Anerkennung als Betriebsausgabe kann in einem solchen Fall auch nicht davon abhängig sein, welches Maß an Schuld dem Angeklagten vorgeworfen wird, wie zum Beispiel Vorsatz, Absicht oder gar Böswilligkeit, Niedertracht und asoziale Gesinnung. Der objektive Charakter der Ausgaben kann hierdurch nicht beeinflußt werden. Allein entscheidend ist, daß der Verdacht ausschließlich durch die betriebliche Tätigkeit des Angeklagten bedingt ist.“ Diese Feststellung ist sehr wichtig, weil sonst die Finanzämter päpstlicher als der Papst sein könnten, um nämlich nachträglich zu entscheiden, ob der Freigesprochene nicht doch moralisch schuldig sei. Für die vielen Fehlurteile der Strafgerichte und die unzähligen Fehlanklagen braucht der schuldige Staat leider noch immer nicht zu zahlen. M.M.