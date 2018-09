Am 10. Februar wird der derzeitige Rektor der Universität Basel, Edgar Salin, 70 Jahre alt. Wer ihn sieht, wer seine unglaubliche Arbeitskapazität kennt, seine in Jahrzehnten unveränderte Freude am Schaffen, am Lehren, am Schritthalten mit den Erkenntnissen und Erfordernissen der Zeit, der ist überzeugt, daß die Behörden sich irrten, als sie ihn unter dem 10. Februar 1892 in das Geburtsregister seiner Vaterstadt Frankfurt eintrugen. 1902 wäre schon eher glaubhaft.

Das wäre eher glaubhaft – wenn nicht schon 1923 sein erstes aufsehenerregendes Werk erschienen wäre, die heute in viele Sprachen, auch ins Japanische übersetzte Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Eine Dogmengeschichte, geschrieben nicht von einem systematisierenden Gelehrten, sondern von einem Feuerkopf, der gegen Schmoller und die historische Schule polemisiert und der in der Geistes- und Kulturgeschichte genauso – einige schnippische Kollegen meinen: besser – zu Hause ist als in seinem angestammten Fach. Ihm ging es nie um das Fachliche allein und auch nicht um die Anhäufung möglichst großen Wissenstoffes oder um methodologische Fragen. Worauf es ihm ankommt, heute wie je, das ist das Verstehen und Erkennen der großen geistesgeschichtlichen Zusammenhänge. Daß er Nationalökonom ist, von Gesellschaftstheorie, von Standortlehre und Weltwirtschaft etwas versteht, das erweitert für ihn – einen der letzten umfassend Gebildeten unserer Zeit – nur die Möglichkeiten des Begreifens der heutigen Welt.

In diesem Sinne ist Salin noch ein Bindeglied zu der Generation der großen Gelehrten dieser Disziplin: Werner Sombart, Schumpeter, Max Weber Und wie jene ist er selbst jemand, der immer wieder neues gesehen und formuliert hat. Aber auch jemand, der immer wieder von ganz bestimmten Epochen und Phänomenen angezogen wurde. Von Sokrates und der Antike, von der Epoche des Urchristentums und von dem Phänomen des Lehrer-Schüler-Verhältnisses, nein, man muß sagen, der Meister-Jünger-Beziehung. Das Wissen um das Geheimnis dieser Beziehung hat Edgar Salin zu einem einzigartigen Lehrer werden lassen.

Für seine Freunde ist Edgar Salin deshalb etwas ganz Besonderes, weil dieser vielbeschäftigte Mann, der zum Kummer der Studenten seine Vorlesungen noch immer um sieben Uhr morgens beginnt, der Konferenzen, Sitzungen und Seminare leitet, im selbstgesteuerten BMW nach Heidelberg oder Düsseldorf braust, der nach dem Krieg in einer Ein-Mann-Aktion die List-Gesellschaft neugründete und sie seither in Schwung hält, der noch heute gelegentlich den abgelernten Telemark auf seinen Skiern praktiziert – weil also dieser vielbeschäftigte Mann immer Zeit für sie hat. Für seine Freunde, die alle dann und wann wieder einmal in der Hardstraße in Basel einkehren, steht dort immer ein Glas Wein – und was für Wein! – bereit. Denn die letzte von allen Gewohnheiten, richtiger gesagt: Pflichten, die Edgar Salin aufgeben wird, das ist die, seinen Weinkeller mit erlesenen Sorten au courant zu halten. Marion Dönhoff