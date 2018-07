Es gehört zu den Gepflogenheiten der Farbwerke Hoechst AG daß sie am Anfang eines neuen Jahres einen ersten Überblick über das Ergebnis des alten gibt. Professor Winnacker, der Vorstandsvorsitzende, wußte von guten und schlechten Momenten zu berichten, die im Endergebnis zu der Feststellung führten, daß ein Betriebsgewinn in der Höhe des vergangenen Jahres erreicht werden konnte und daß es dadurch dem Unternehmen möglich sein werde, den Aktionären auch für das Jahr 1961 eine befriedigende Dividende vorzuschlagen.

Die Gewinnexpansion hat also zunächst ein Ende gefunden, und zwar trotz einer bemerkenswerten Umsatzsteigerung. Die Umsätze stiegen im Hoechster Konzern um 6,4 % auf 2,9 Mrd. DM. Dem steht ein mengenmäßiges Wachstum von 11 % gegenüber. Die Preise waren also rückläufig; es mußten insgesamt Preiseinbußen im Betrag von 105 Mill. DM hingenommen werden. Die Früchte der Rationalisierungsanstrengung ernteten in erster Linie die Abnehmer von Hoechster Produkten.

Nach den Angaben von Professor Winnacker standen die Phosphor-Produkte, ein wichtiger Rohstoff der Waschmittelindustrie, unter internationalem Preisdruck. Bei den Farbstoffen macht sich die D-Mark-Aufwertung stark bemerkbar. Bei den Düngemitteln hält das Überangebot unverändert an; vor allem aber war bei den Kunststoffen und Lösungsmitteln der Druck der internationalen Konkurrenz sehr stark zu spüren. Von den Vorgängen bei Hochdruck-Polyäthylen, das die USA Chemie zu Niedrigstpreisen exportiert, wird zwar Hoechst nicht direkt betroffen, weil dementsprechende Anlagen nicht betrieben werden, doch wirkten sie sich indirekt, vor allem bei Hostalen, aus. In anderen Teilen des breitgestreuten Hoechster Programms liegen die Verhältnisse besser, insgesamt gesehen aber wirkte sich der Preisdruck erheblich auf die Erträge aus.

Der zweite große Gewinner im Spiel waren Arbeiter und Angestellte. Die Lohn- und Gehaltskosten erhöhten sich um etwa 70 Mill. DM (zum Vergleich: An die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr rund 100 Mill. DM als Dividende ausgeschüttet). Die sozialpolitische Seite ist überspannt, das ließen die Ausführungen von Professor Winnacker deutlich erkennen. Mit einem Umsatz von 55 460 DM je Kopf der Belegschaft ist im Vergleich zum Vorjahr erstmals ein Stillstand eingetreten. Die Belegschaft selbst ist um 6,8 % gestiegen, damit stärker als der Umsatz. Als Folge der verkürzten Arbeitszeit, längerem Urlaub und steigender Krankenziffer ist die je Kopf der Belegschaft geleistete Arbeitszeit von 2026 Stunden im Jahr 1960 auf 1985 Stunden im Jahr 1961 zurückgegangen. Die Erhöhung der Tariflöhne von 1960 kam im vergangenen Jahr zur vollen Auswirkung. Sie führte nicht zu einer adäquaten Erhöhung der Effektivlöhne. Im Einvernehmen mit der Betriebsvertretung mußten außertarifliche Leistungen gekürzt werden, und zwar in einem solchen Ausmaß, daß die effektive Lohnerhöhung nur 8 % betrug.

Zu einer pessimistischen Beurteilung der Grundtendenzen in der chemischen Industrie sieht Prof. Winnacker keinen Anlaß. Die Forschung schreitet weiter. Hoechst denkt nicht daran, die Investitionen einzuschränken. 1961 wurden dafür 443 Millionen DM aufgewandt. Über die Abschreibungen wurden 228 Mill. und über Neuzuführung von Mitteln 215 Mill. DM zur Verfügung gestellt. Für das laufende Geschäftsjahr sind wiederum Investitionen von über 400 Mill. DM vorgesehen. Hoechst wird daher auch in diesem Jahre an den Kapitalmarkt herantreten müssen. Ob dies in Form einer Kapitalerhöhung oder durch Aufnahme von Darlehen geschieht, steht noch offen. Bestimmt, so meinte Prof. Winnacker, wird jedoch hierfür das genehmigte Kapital nicht in Anspruch genommen werden. Es bleibt für andere Zwecke reserviert.

W. R.

*

Die Besitzer von Anglo-Dutch-Anteilen schnitten 1961 relativ gut ab: Der Ausgabepreis der Zertifikate erhöhte sich, unter Einbeziehung der Ausschüttung, um rund 8,5 %. Demgegenüber mußten die Besitzer deutscher Aktien, am Index 60 führender Werte gemessen, eine Einbuße um etwa 9 % hinnehmen. Die Anlage-Gesellschaft mbH für englische und holländische Aktienwerte weist in ihrem zweiten Jahresbericht darauf hin, daß sich der Anglo-Dutch Fonds günstiger entwickelt hat, als es der Durchschnitts-Tendenz am englischen und holländischen Aktienmarkt entsprach. Die Fondsverwaltung hat durch ihre Anlagepolitik darüber hinaus die Aufwertungsdifferenz für den englischen Teil des Portefeuilles „überspielt“. In der branchenmäßigen Zusammensetzung des Portefeuilles haben sich einige wesentliche Änderungen ergeben. Bevorzugt wurden 1961 insbesondere Bau-, Getränke-, Immobilien-, Versicherungs- und Kaufhaus-Werte, und zwar auf Kosten von Automobil-, Chemie-, Stahl- und Textil-Aktien. Die Ausschüttung, die überwiegend aus Dividendenerträgen gespeist wird, beträgt unverändert 4, – DM je Anteil.