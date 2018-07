Inhalt Seite 1 — Hypothekenbank - Aktien sind risikoarm Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die lange Abwärtsbewegung in den vergangenen Monaten hat die risikoarmen Aktien in den Augen der Anleger aufgewertet. Es hat sich nämlich gezeigt, daß in der Regel die reichlich mit „Phantasie“ ausgestatteten Papiere gegen Rückschläge am anfälligsten waren. Während einer Baisse-Periode zählen Rendite und die Gewißheit, daß die Unternehmen auch in Zeiten ruhiger Konjunktur weiterhin gut verdienen werden. In der vorigen Ausgabe stellte ich Ihnen, meine verehrten Leser, die Brauerei-Aktien vor, von denen man annimmt, daß sie auch in den kommenden Jahren ihre „Wertbeständigkeit“ unter Beweis stellen werden. Heute folgen nun die Hypothekenbank-Aktien, für die besondere Gesichtspunkte gelten, die Sie kennen müssen.

Für Realkreditinstitute – oder auch Hypothekenbanken genannt –, gelten besondere Spielregeln, leider recht komplizierte. Deshalb liegen die Aktien der Hypothekenbanken für den Normalanleger auch ziemlich abseits. An der Börse sind die Umsätze in Hypothekenbank-Aktien relativ gering. Einmal fehlt das breite Interesse, zum anderen sind die Aktienkapitalien der Hypothekenbank-Institute weitgehend in festen Händen. Meist im Besitz großer Banken, die sich über ihre Beteiligungen an den Hypothekenbanken einen Stützpunkt im langfristigen Kreditgeschäft gesichert haben. Einige Institute vereinigen das „normale“ Bankgeschäft mit dem Hypothekengeschäft unter einem Dach.

Die Kurse der Hypothekenbankaktien hinten nach dem Kriege hinter der allgemeinen Aufwärtsbewegung hinterher. Es gab hin und wieder Ausnahmen, aber meist nur dann, wenn sich irgendwo eine „Paketbildung“ vollzog, wenn also von interessierter Seite Aktien eines bestimmten Instituts „aufgekauft“ wurden. Diese Zeiten scheinen vorüber zu sein, denn fast jede Geschäftsbank, die auf sich hält, hat bereits Anschluß an ein Realkreditinstitut gefunden. Das braucht den Normalanleger nicht zu stören, denn die Geschäftsbanken hindern ihre Beteiligungsunternehmen keinesfalls daran, ertragsgerechte Dividenden auszuschütten. Überdies ist ihnen auch nicht daran gelegen, bei Kapitalerhöhungen übertrieben hohe Bezugskurse zahlen zu müssen. Um ihre Beteiligungsquote aufrechtzuerhalten, sind die Banken gezwungen, stets in vollem Umfang an den Kapitalerhöhungen der Hypothekenbanken teilzunehmen. Da sie aber andererseits mit Rücksicht auf ihr eigenes Geschäft möglichst flüssig sein müssen, stellen sie den Hypothekenbanken niemals mehr Mittel zur Verfügung, als gerade unumgänglich ist. Das ist die Erklärung, warum es in den letzten Jahren bei den Realkreditinstituten immer wieder recht attraktive Bezugsrechte gegeben hat – und wehl in Zukunft noch geben wird. Darin, sowie in der Gewähr für eine stetige gute Dividende liegt der Reiz für den Anleger.

An den bundesdeutschen Börsen werden zur Zeit 15 „reine“ Hypothekenbanken amtlich notiert. 1958 haben davon sechs, 1959 fünf und 1950 wieder sechs ihr Kapital erhöht. Im Jahre 1951 waren es sogar acht. Für 1962 stehen mit Sicherheit weitere Kapitalerhöhungen in Aussicht. Nun fragen Sie, meine verehrten Leser: Warum der Drang nach höherem Aktienkapital? Ursache ist der Gesetzgeber, der vorgeschrieben hat, daß die Hypothekenbanken den Umlauf an Pfandbriefen auf das Zwanzigfache des Eigenkapitals zuzüglich 40 % für Kommunalobligationen zu begrenzen haben. Wird die Umlaufsgrenze erreicht, ist folglich eine Erhöhung des Eigenkaptitals fällig. Das geschieht allerdings nicht nur durch die Ausgabe junger Aktien, sondern daneben auch in besonderem Maße durch Anreicherung der Rücklagen, die deshalb bei einigen Instituten an die Höhe des dividendenberechtigten Aktienkapitals heranreichen; manchmal sogar überschreiten.

In den vergangenen Jahren hatten die Hypothekenbanken als Folge des allgemeinen Bauboons natürlich ein ausgezeichnetes Geschäft. Baukapital wurde in nahezu unbeschränkten Mengen gesucht. Stagnationsperioden ergaben sich immer dann, wenn Zweifel in der Zinsentwicklung bestanden. Stieg der Kapitalmarktzins, so war die Nachfrage nach Hypotheken groß. Dann aber hielten sich die Kapitalgeber zurück. Sie hofften in solchen Zeiten durch Zurückhaltung einen besseren Pfandbrief-Zins zu erzielen. Bestand jedoch die Aussicht, daß der Kapitalmarktzins rückläufig werden würde, dann gingen die Bauherren in Wartestellung, während die Pfandbriefkäufer Schlange standen, um noch vor Toresschluß „hochverzinsliche“ Hypotheken-Pfandbriefe zu erwerben.

Aus dieser Darstellung ergibt sich bereits die Aufgabe der Hypothekenbanken. Durch den Verkauf von Hypotheken-Pfandbriefen (oder Kommunalobligationen) beschaffen sie sich Geld, das sie dann den Bauherrn in Form von Hypotheken zur Verfügung stellen. Der Verdienst der Hypothekenbanken liegt in der Vermittlung (Provision) sowie in der Marge, die zwischen dem Pfandbriefzins und dem ausgehandelten Hypothekenzins liegt. Nach den klassischen Grundsätzen sollen die Laufzeit der Hypothek und die Laufzeit der dafür veräußerten Pfandbriefe übereinstimmen. Deshalb haben Pfandbriefe üblicherweise auch die gleiche Laufzeit wie die ersten Hypotheken. Das hat wiederum den Vorteil, daß die Hypothekenbanken sich auf ihre Geschäfte über Jahre im voraus ihre Gewinnmargen ausrechnen können. Weil das möglich ist, kann man ohne großes Risiko die Prognose wagen, daß die Dividenden der Hypothekenbanken in den kommenden Jahren auch dann nicht in Gefahr geraten werden, wenn die Baukonjunktur eines Tages nachlassen wird. Dann entfallen zwar die Provisionen aus dem Neugeschäft, aber man wird andererseits der Notwendigkeit enthoben, die Rücklagen mit Rücksicht auf die Umlaufsgrenze weiter anreichern zu müssen.

Berücksichtigt man diesen Tatbestand, dann ist der Schluß unausweichlich: Die Hypothekenbank-Aktien zählen zu der Gruppe der risikoarmen Papiere, ganz gleich wie sich die Konjunktur entwickeln wird. Aber warum trägt man diesem Vorteil in den Kursen so wenig Rechnung? Gegen den Besitz von Hypothekenbank-Aktien läßt sich nur ein einziger Einwand machen: Die Substanzsicherung ist denkbar gering. Das bedarf einer Erläuterung. Das Vermögen der Hypothekenbanken ist – wie ihr Name schon sagt – fast auschließlich in Hypotheken angelegt. Die Sicherung der Hypotheken ist bekannt. Falls der Hypothekennehmer seine Zinsen nicht zahlen kann oder sonstwie in Schwierigkeiten gerät, kann die Hypothekenbank auf das beliehene Grundstück zurückgreifen. Im Hinblick auf die vorsichtig bemessenen Beleihungsgrenzen wird sie sich im Zwangsverkauf immer schadlos halten können. Von einem normalen Geschäftsrisiko kann also nicht die Rede sein. Wenn dennoch die „fehlende Substanz“ als Schönheitsfehler bemängelt wird, so resultiert das aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Bei der letzten Währungsreform 1948 wurden die Hypotheken für die Geldgeber, ohne mit der Wimper zu zucken, im Verhältnis 10:1 zusammengelegt. Zwar unterlagen auch die Hypotheken-Pfandbriefe dem gleichen Schnitt, dennoch haben die Hypothekenbanken auf diese Weise einen großen Teil ihrer eigenen Vermögen eingebüßt. Erhalten blieben ihnen an Substanz neben der verliehenen Quote in der Regel nur das eigene Bankgebäude, sofern sie überhaupt eines besaßen. Die Substanzfrage stellt sich natürlich auch bei den Geschäftsbanken sowie bei den Versicherungen. Beide haben jedoch aus der Vergangenheit gelernt. Die Geschäftsbanken weisen in ihren Bilanzen vielfach namhafte Beteiligungen an Industrieunternehmen aus, die ja in der Hauptsache aus „Substanz“ bestehen, während die Versicherungen bemüht sind, ihre Vermögenslagen breit zu streuen. Der Drang nach eigenem Grundbesitz und nach hochwertigen Aktien ist bei ihnen unverkennbar. Der Weg der Streuung ist den Hypothekenbanken natürlich verschlossen.