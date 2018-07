Die „Landesvaterserie“ der Deutschen Bundespost hört demnächst ein für allemal auf. Von den 26 Milliarden Heuss-Marken, die seit 1957 in Umlauf gebracht wurden, sind nur noch 20 Millionen vorrätig – und zwar die höheren Werte. Einige davon werden schon von Philatelisten gehortet. Bundespräsident Lübke hat sich zwar anfangs damit einverstanden erklärt, daß nach seinen Photos einige graphische Entwürfe für eine geplante Lübke-Serie angefertigt würden, hat sich dann jedoch standhaft geweigert, Postminister Stücklen die Anfertigung dieser Marken zu gestatten, die immer wieder in Zuschriften von Bundesbürgern gefordert werden. Seine Begründung: Es sei „unrepublikanisch“, Staatsoberhäupter auf Postwertzeichen zu zeigen, wie es in Monarchien mit gekrönten Häuptern üblich sei. Der einzige vorhandene Entwurf einer Lübke-Marke ruht geheim in einem Tresor des graphischen Archivs der Bundespost zu Berlin und wird der Öffentlichkeit niemals bekannt werden.