Entgegen anderslautenden Vermutungen an der Börse erklärte die Verwaltung der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG, Essen, daß eine weitere Kapitalerhöhung bei diesem größten westdeutschen Stromerzeuger vorerst nicht zu erwarten ist. Das Geschäftsvolumen und die Kapitalausstattung ständen „unter heutiger Sicht“ in ’durchaus angemessenem Verhältnis zueinander, hieß es in Essen, so daß es also wohl mindestens bis Ende dieses Jahres bei dem im Vorjahr auf 795 Mill. DM aufgestockten Grundkapital bleiben wird. Dieser Entschluß bedeutet indessen nicht, daß gleichzeitig die Investitionsrate bescheidener ausfallen muß. Vielmehr sieht die Verwaltung trotz ihres umfangreichen Investitionsprogramms – im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen den bisher höchsten Investitionsaufwand zu verzeichnen gehabt – den daraus resultierenden hohen Finanzbedarf auch ohne neue zusätzliche Mittel gesichert. Das ist nicht zuletzt der ausgezeichneten Ertragslage dieses bedeutenden Stromversorgungsunternehmens zu verdanken, die im vergangenen Geschäftsjahr besonders deutlich in Erscheinung trat und deren Fortsetzung auch im laufenden Jahr die RWE-Verwaltung allen Grund hat anzunehmen.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 1960/61 bezeichnet der Verwaltungsbericht als „besonders gut“, und diese Note hat der vorliegende RWE-Abschluß auch mindestens verdient. Bei einer Gesamtstromabgabe von 31,357 (29,560) Mrd. kWh überschritt der Umsatz des RWE erstmals knapp die Zwei-Milliarden-Grenze nach 1,8 Mrd. DM im Vorjahr. Der Konzernumsatz stieg von 3 auf 3,3 Mrd. DM. Der Steigerungssatz der Stromabgabe beläuft sich damit auf 6,1 %. Allerdings hat dieser Durchschnittswert nur bedingte Aussagekraft; denn die einzelnen Abnehmergruppen weichen stark voneinander ab. Läßt man beispielsweise die wasserabhängigen Wiederverkäufer im süddeutschen Raum, deren Stromabnahme aus dem RWE-Netz in einem regenreichen Jahr, wie es das Berichtsjahr war, naturgemäß rückläufig ist, außer Betracht, so ergibt sich bereits eine Zuwachsrate für alle übrigen Abnehmergruppen von durchschnittlich 9,8 %. In der Struktur der Stromabnehmer haben sich im Berichtsjahre keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Mit einem Anteil von 28,7 % des gesamten RWE-Absatzes führen die fremden Versorgungsunternehmen wieder den Reigen an. Es folgen die chemische Industrie mit 23,8 % und die Eisen- und Metallindustrie mit 20,2 %.

Die günstige Entwicklung der Stromabgabe hat sich voll auf die Ertragslage der Gesellschaft ausgewirkt. Die RWE-Verwaltung konnte in jeder Beziehung aus dem vollen schöpfen. Die Heraufsetzung der Dividende auf 14 (13) % erscheint zunächst angesichts dieses Ergebnisses nicht übertrieben viel. Zwar wird die Ausschüttung um einen 2,5 (3,25)prozentigen Bonus verbessert; jedoch findet dieser seine Begründung darin, daß das RWE diesmal von der Tochtergesellschaft Rheinische Braunkohlenwerke AG, Köln, zwei Jahresergebnisse übernommen hat: die Dividende für 1959 und den Organertrag aus 1960. Selbst wenn man berücksichtigt, daß ein um 200 Mill. DM aufgestocktes Kapital diesmal mit Dividende bedient und dafür ein ansehnlich erhöhter Reingewinn von 124 (79) Mill. DM bereitgestellt werden muß, bleibt die Ausschüttungsquote noch bescheiden. Bescheiden vor allem dann, wenn der im Unternehmen verbleibende Ergebnisanteil zum Vergleich herangezogen wird. Die grundsätzlich eher zum Understatement neigende Verwaltung erklärte in einer Pressekonferen man habe „einiges für die innere Stärkung getan“. Deutlich sichtbar wird dies mit einer ungewöhnlich hohen Dotierung der Rückstellungen von nicht weniger als 183 Mill. DM auf 720,7 (573) Mill. DM. Darin enthaltene Steuerpositionen dürften nach den Angaben der Verwaltung zwischen 50 und 60 Mill. DM liegen, so daß selbst der um diese Summe verminderte Zugang auf dem Rückstellungskonto die Zuweisungen des Vorjahres noch übertrifft. Auch die Abschreibungen gehen mit 308,4 (268,1) Mill. DM nochmals recht beachtlich in die Höhe. Sie haben ausgereicht, um einen wesentlichen Teil der im Berichtsjahre durchgeführten Rekordinvestitionen von 443 (337) Mill. DM zu finanzieren. Die aus der Kapitalerhöhung gewonnenen neuen Eigenmittel brauchten nur zu einem Teil in Anspruch genommen werden. Sie erscheinen in der Bilanz u. a. auf dem Wertpapierkonto, das damit von 22,6 auf 124,8 Mill. DM angereichert und – ungeachtet der darin enthaltenen stillen Reserven – ein nicht zu verachtendes Finanzpolster wurde.

Aber nicht nur an sich selbst und an seine Aktionäre hat das RWE in diesem Jahr gedacht. Von der günstigen Ertragslage hat man sich in Essen erfreulicherweise zu Strompreissenkungen inspirieren lassen, die zwar auf die industriellen Sonderabnehmer beschränkt bleiben, aber für das Unternehmen immerhin einen Erlösausfall von 30 bis 40 Mill. DM ergeben werden. Die Preissenkungen liegen für die einzelnen Verbraucher dieser Abnehmergruppe zwischen 6 und 10 %. Das RWE strebt damit eine weitgehende Kostennähe der einzelnen Tarife an, eine lobenswerte Absicht, die zu verwirklichen dem Unternehmen zwar nicht schwerfällt, aber dennoch Beachtung verdient. Wenn damit die außergewöhnliche Ertragskraft dieses bedeutenden Stromversorgungsunternehmens nach drei Seiten hin wirksam wird – der Aktionäranteil wird nennenswert gesteigert, das Unternehmen selbst kann sich überdurchschnittlich bedienen und auch die Verbraucher nehmen via Preissenkung an der günstigen Entwicklung teil – dann kann sich dieser Abschluß durchaus sehen lassen. nmn