Wenn auch das Kontensparen 1961 die Sparkassen mit einem gegenüber dem Vorjahr von 5,1 auf 4,8 Mrd. DM ermäßigten Zuwachs nicht voll befriedigt haben mag, in einem Punkte fiel die Bilanz jedoch überaus zufriedenstellend aus: die prämienbegünstigten Spareinlagen sind um 807 Mill. DM gestiegen! Das sind immerhin 20 % des gesamten privaten Spareinlagenzuwachses. Der Bundesbürger nutzte die Chancen des Sparprämiengesetzes 1961 jedenfalls sehr viel besser als im Jahr zuvor, als sich bei den Sparkassen dank dieser staatlichen Stütze lediglich knapp 600 Mill. DM angesammelt hatten.

Ein Ergebnis, so möchte man meinen, das jene rechtfertigt, die davon überzeugt sind, Vater Staat könne durch „Geschenke“ die private Spartätigkeit, die Eigentumsbildung nachhaltig fördern. Für die Gegner dieser Förderungsmaßnahmen sind allerdings selbst 800 Millionen noch kein schlüssiger Beweis. Sie glauben einfach nicht daran, daß steuerliche Erleichterungen oder Prämien die Spartätigkeit nennenswert steigern. Meist handele es sich dabei doch nur um Umbuchungen, um Spargelder, die nach Ablauf der Sperrfrist zudem wieder verloren gingen. Beweise haben freilich auch sie nicht zur Hand. Die Statistik, die es mit den Sparmotiven ohnehin sehr schwer hat, läßt hier noch viele Fragen offen.

Um so mehr ist es zu begrüßen, daß eine große süddeutsche Sparkasse seit einigen Jahren wenigstens eine Seite der steuerbegünstigten Spareinlagen statistisch beleuchtet: nämlich den Verbleib dieser Beträge nach Ablauf der Sperrfrist. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist verblüffend. Hier das jüngste Beispiel, der Nachweis über die am 1. November 1961 freigewordenen „Steuer-Sparkonten“. Danach wurden nur 6,6 % von 13,5 Mill. DM „Sperrgeldern“ in bar abgehoben. Weit mehr als die Hälfte, und zwar 58,6% wurden indessen als normale Spareinlagen mit gesetzlicher oder besonders vereinbarter Kündigungsfrist weit tergeführt. Auf Giro- und Darlehenskonten wurden 26,4 % übertragen, für den Abschluß prämienbegünstigter Sparverträge ganze 1 % verwendet Wertpapierkäufe absorbierten 1,4 %, an andere Kreditinstitute gingen 4,2 %.

Bemerkenswert ist dieser Nachweis in doppelter Hinsicht: Er entzieht der oft gehörten Behauptung den Boden, daß steuerbegünstigte Spareinlagen nach Ablauf der Sperrfrist überwiegend revolvierend zur abermaligen Erlangung der vom Vater Staat gebotenen Vorteile angelegt werden. Gleichzeitig räumt er mit der nicht minder stark verbreiteten Ansicht auf, freiwerdende Einlagen würden weitgehend in den Verbrauch gehen. Das Stuttgarter Beispiel zeigt vielmehr, wie beständig die mit staatlicher Hilfe gewonnenen Spareinlagen sind. Nur schade, daß diese aufschlußreiche Statistik bei anderen Kreditinstituten, auch bei den Banken, bislang noch keine Nachahmung gefunden hat. lz