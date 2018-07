Inhalt Seite 1 — Siemens liegt gut im Rennen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Trotz der nach innen gekämmten goldenei Haare“ kann das Haus Siemens, wie Vorstandsmitglied Dr. Lohse anläßlich der Bilanzbesprechung bekanntgab, seinem alten Grundsatz, die Investitionen aus den flüssigen Mitteln zu bestreiten, nicht mehr treu bleiben. Das scharfe Investitionstempo, das hoch etwa 2 bis 3 Jahre anhalten dürfte, macht deshalb eine Fremdfinanzierung, die auch der Liquiditätsschonung dienen soll, nötig. Zur Deckung des Investitionsbedarfes wird auch die vorgeschlagene Kapitalerhöhung der Siemens & Halske AG, Berlin-München, um 104 auf 624 Mill. DM dienen. Das gleichfalls vorgeschlagene genehmigte Kapital von 6 Mill. DM soll später – wie die 10 Mill. DM im vergangenen Sommer – zum Tageskurs emittiert werden. Das den Aktionären eingeräumte Pari-Bezugsrecht will Dr. Lohse als eine Mischung von Gratisaktien und marktgerechter Emission verstanden bissen. Vor zwei Jahren, als gleichfalls ein Pari-Bezugsrecht eingeräumt wurde, hielt man der Frage nach Gratisaktien die ungleich höheren Reserven internationaler Konkurrenzgesellschaften entgegen. Der für die nächsten 2 bis 3 Jahre angemeldete hohe Investitionsbedarf dürfte zumindest für diese Zeit diese Frage nicht mehr als aktuell erscheinen lassen.

Immerhin wurde in der konsolidierten Bilanz die Rücklagenzuweisung, von der zwei Drittel aus laufenden Erträgen und rd. ein Drittel aus der Auflösung von Rückstellungen und Wertpapierberichtigungen stammen, auf 102 Mill. DM verdoppelt. Von den 286 (242) Mill. DM Wertpapieren entfallen 140 Mill. DM auf Aktien, in denen erhebliche stille Reserven stecken dürften. Diesen Posten rechnet man jedoch nicht zur Liquiditätsreserve, sondern zur Pensionsrücklage, wobei die Dividendenerträge künftig zur Deckung von Pensionsverpflichtungen herangezogen werden. Von 647 Mill. DM sonstigen Rückstellungen in der konsolidierten Bilanz entfallen 250 Mill. DM für Steuern.

Bei der Fremdfinanzierung wird an eine Mischung von Schuldscheindarlehen und Obligationen gedacht. Nach dem – offenbar von der Konkurrenz herbeigeführten – Mißerfolg am Schweizer Kapitalmarkt erwägt man in diesem Jahr in diesem Land keinen neuerlichen Versuch. Im Berichtsjahr konnte der im Inland auf etwa 400 (269) Mill. DM gestiegene Investitionsbedarf durch Liquiditätsreserven, eine Kapitalerhöhung sowie Aufnahme vornehmlich von Währungskrediten gedeckt werden. Auch die im Zuge der verlängerten Lieferfristen auf 656 (457) Mill. DM gewachsenen Anzahlungen trugen zur Finanzierung bei. In den Berliner Werken, wo man schon vor dem 13. August nur mehr reine Rationalisierungs-Investitionen durchführte, sei nach dem Verlust der 4000 sogenannten Grenzgänger, der teilweise durch freiwillige Überstunden der Belegschaft wettgemacht wurde, an eine Kapazitätserweiterung nicht zu denken. Bei derzeit monatlich etwa 5 bis 6 Mill. DM Investitionen in Berlin flossen seit der Währungsreform etwa 500 Mill. DM dorthin.

Die Umsatzentwicklung hat die Prognosen des Vorjahres entschieden nach oben revidiert. Einem vorausgesagten Zuwachs von 12 % steht ein effektiver um 18 % – die höchste Zuwachsrate in den letzten Jahren – auf 4,8 (4,1) Mrd. DM Konzernumsatz gegenüber. Mit einer trotz des Verlustes der Berliner Grenzgänger auf 202 000 (187 000) im Inland erhöhten Mitarbeiterzahl konnte der Kundenumsatz der inländischen Siemensgesellschaften – ohne Constructa – um 15 (13) % auf 4,1 (3,6) Mrd. DM erhöht werden. Die ursprünglich höher eingeschätzten Einbußen durch die DM-Aufwertung, die sich zwar noch in anhaltender Erlösschmälerung bemerkbar mache (im Ausland etwa 2,5 %), sei durch die vorsichtige Bilanzierungspolitik weitgehend aufgefangen worden. Die Verluste werden auf 63 Mill. DM beziffert. Der Export hat sich dennoch auf 1,0 (0,9) Mrd. DM erhöht. Zusammen mit der Eigenleistung der Auslandstöchter erreichte der Umsatz im Ausland mit 1,7 (1,4) Mrd. DM etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes. Den wider Erwarten starken Umsatzboom begründete Dr. Lohse u. a. mit der Umsatzsteigerung der in die Gewinnzone gekommenen Siemens Electrogeräte AG um 12 %, die man nicht erwartet habe. Auch in Zukunft wird im Elektro-Konsumgütergeschäft eine fühlbare Steigerung erwartet, nachdem im Berichtsjahr z. B. bei halbautomatischen Waschmaschinen der Umsatz im letzten Quartal um 50 % zugenommen habe. Die zu einem „Liebhaberpreis“ erworbenen Constructa-Werke, Lintorf, in die weiter investiert werde, entwickelten sich gut.

Im Auftragseingang wird „gottlob“ mit einer Beruhigung und damit mit einer Verringerung der Lieferfristen gerechnet, nachdem in den beiden letzten Jahren das Bestellvolumen um 50 %, der Umsatz dagegen „nur“ um ein Drittel gestiegen war. Der Ertrag im laufenden Jahr sei nicht mehr so gut wie im Vorjahr. Trotz höherer Umsätze habe er sich absolut kaum geändert. Von den zunehmenden Belastungen für Löhne und Gehälter und der Kostenprogression durch anlaufende Betriebe, die das Anstoßen an die Kapazitätsgrenzen erzwingt, erwartet Dr. Lohse eine Renditestagnation. Da auch im laufenden Jahr die Kostenbelastungen nicht gänzlich durch Rationalisierung kompensiert werden könnten, sei mit weiteren bescheidenen Preisanhebungen zu rechnen. Bei einer erwarteten durchschnittlichen Wachstumsrate von jährlich 6–8 % während der nächsten 15 Jahre in der Elektroindustrie rechnet das Haus Siemens auch im laufenden Jahr mit einem befriedigenden Ergebnis, das „eine gleiche Verzinsung des erhöhten Kapitals möglich macht“.

Der Hauptversammlung der Siemens & Halske AG am 2. März werden wieder 16 % Dividende und eine Kapitalerhöhung um 104 auf 624 Mill. DM (5:1 zu 100 %) vorgeschlagen. Außerdem soll sie 6 Mill. DM genehmigtes Kapital (bis 1. März 1967) billigen. Die HV der Siemens-Schuckertwerke AG soll gleichfalls unverändert 16 % Dividene genehmigen sowie Erhöhung des Kapitals um 100 Mill. DM auf 400 Mill. DM zu 100 %. t. r.

