Der Wild wuchs im Bereich der öffentlichen Altersversorgung muß beseitigt werden

Von Hanns Meenzen

In den vergangenen Wochen haben die gesetzlichen Rentenversicherungsträger ihre Haushaltsvoranschläge für das Jahr 1962 erstellt. Die Summe der Etats für Arbeiter, Angestellte und Bergarbeiter liegt bei rund 24 Mrd. DM. Gegenüber 1957, dem ersten Jahr der dynamisierten Renten, mit knapp 16 Mrd., ist das innerhalb eines halben Jahrzehnts eine Steigerung um 50 %. Etwa 6,5 Mrd. der veranschlagten Einnahmen stammen dabei nicht aus Beiträgen der Versicherten, sondern aus Bundesmitteln. Kein Wunder also, wenn eine derart großzügige Subvention auch andere sinnlich macht, das heißt, die Begehrlichkeit jener Bevölkerungsgruppen weckt, die noch nicht von diesem Zuschuß profitieren. Diese Anziehungskraft wird zudem noch verstärkt, weil weite Kreise der Öffentlichkeit in der Vorstellung leben, die vieldiskutierte Dynamik funktioniere recht gut, so daß dieses Prinzip der Altersversorgung allenthalben erstrebenswert sei.

Woher stammen die Überschüsse?

Genährt wird diese Vorstellung von der Tatsache, daß die Arbeiter- und Angestelltenversicherung in den vergangenen Jahren erhebliche Überschüsse bilden und ihre Rücklagen aufstocken konnten. Auch 1962 wird diese Entwicklung anhalten. Das liegt aber vor allem daran, daß die Rentendynamik der Lohndynamik mit Verzögerung folgt und bis zum Höhepunkt der Überbeschäftigung die Zahl der Beitragszahler wesentlich schneller gestiegen ist, als erwartet werden konnte und als es der tatsächlichen Altersstruktur entspricht. Allein der Wanderungsgewinn aus der Zone betrug für die fünf Jahre seit 1957 mehr als eine Million Menschen. Knapp die Hälfte davon dürften zusätzliche Beitragszahler gewesen sein. Dazu kommen die ausländischen Arbeitskräfte, deren Gesamtzahl bis zum Herbst 1961 auf nahezu 600 000 angestiegen sein dürfte. Durch den Rückgang der Arbeitslosigkeit um rund 460 000 sind den Versicherungsträgern weitere Beitragszahler gewonnen worden.

In etwa spiegelt sich dieser Anstieg in der Entwicklung der Gesamtzahl der abhängig Beschäftigten wider, also in der Zunahme um etwa 1,5 Millionen Personen. Damit ist der Zuwachs an Renten in der Arbeiter- und Angestelltenversicherung (1,2 Millionen ohne Waisen) seit 1957 kompensiert worden.

Hat somit die „Haftung“ der Generationen füreinander unter kräftiger Mithilfe des Steuerzahlers und der auf Hochtouren laufenden Lohnmaschine im großen Bereich der Arbeiter- und Angestelltenversicherungen funktioniert, so traten um so ernstere Probleme in anderen Bereichen der Altersversorgung auf. Die Knappschaft etwa beklagt parallel zur Abwanderung der Bergarbeiter einen laufenden Rückgang der Beitragseinnahmen, so daß hier mittlerweile über 60 Prozent (!) des Aufwandes durch Bundeszuschüsse gedeckt wird. Hält diese Entwicklung an, wofür einiges spricht, so müssen wir damit rechnen, daß eines Tages dreiviertel der Bergmannsrenten aus dem allgemeinen Steuertopf finanziert werden, ohne daß der Steuerzahler im Bereiche der Arbeiterversicherung entlastet würde, obwohl dieser doch die abwandernden Bergarbeiter als Beitragszahler zugehen.