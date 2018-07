Wer hat nicht schon davon gehört? Ein erlebnishungriges Mädchen vergiftet einem braven Jungen die Seele und macht ihn zu einem Bösewicht. Eine Ehrgeizige verwandelt ihren biederen Ehemann in einen Karrierehengst. Eine Kratzbürste treibt es so weit, daß ein gutmütiger Schluffen zum Hackebeil greift. Ja – im Revier der zwischenmenschlichen Beziehungen ist sogar die strenge Gerichtsbarkeit längst gewohnt, hinter den augenfälligen Tatsachen und dem krassen Endeffekt nach geheimen Motiven und verschlungenen Untergründen zu forschen. Aber heute, da unser Herz nicht minder anfällig ist für Pferdestärken und rassige Karosserien und wir uns mehr und mehr in Zentauren zurückverwandeln, sollte man die gleiche Wachsamkeit auch unseren technischen Lieblingen zuwenden. Als ob nur das Promille oder der Straßenzustand oder das anarchistische Temperament des Fahrers schuld wären, wenn wir mit der Verkehrsordnung in Konflikt geraten.

Aber, wenn es darauf ankommt, tut das Vehikel, das unsere Seele verführt hat, unschuldig neutral. Es gibt sich dinglich, jenseits von Gut und Böse. Es ist nur noch ein technisches Fahr-Zeug, ein Mittel, nichts weiter. Der Motor läßt sich nichts anmerken von der zärtlichen Versuchung, die er eben noch auf uns ausstrahlte. Und so steht der unselige Mensch – von seiner Liebe betrogen – im Ernstfall alleinschuldig da.

Um so wichtiger ist es, den hinterlistigen Verführungskünsten, in die unser technisches „Verhältnis“ uns verstrickt, mit doppelter Aufmerksamkeit zuvorzukommen. Auf die Gefahr hin, daß der eine oder andere es für einen typisch deutschen Spleen hält, über „den Einfluß der Pferdestärken auf das Seelenleben des Menschen“ nachzudenken, seien hier Tagebuchauszüge einer „Liebe zum Motor“ veröffentlicht. Der Autor möchte – verständlicherweise – seinen Namen nicht preisgeben. Denn Liebesgeschichten gehören nun einmal zum gesetzlich geschützten Intimbereich.

„Februar 53. – Es hat 90 ccm und zwei Räder. Es ist ein Mischling zwischen Moped und Motorrad, nicht gerade neu, aber noch ganz gut erhalten. Bei 50 km macht es genug Krach, um meine Umwelt davon in Kenntnis zu setzen, daß ich nun auch motorisiert bin. Das Fatale ist nur, daß es bei 70 km zu stottern anfängt. Wenn ich hinter einem Laster hänge, der mir seine ölwolke ins Gesicht bläst, überkommt mich der Drang, ihm zu zeigen, daß ich noch etwas schneller bin. Aber es ist doch ein unangenehmes Gefühl, an den großen Doppelrädern vorbeizuschleichen. Vor allem: es darf keiner entgegenkommen! Falls aber doch einer kommt, ist es sehr demütigend, sich wieder hinter dem Großen verkriechen zu müssen.“

„August 55. – Ich hatte es satt mit dem Kleinen. Aber auf mittlere Lösungen wollte ich mich nicht mehr einlassen. Wenn schon, denn schon. Ich habe mich auf Wasser und Brot gesetzt, aus Sparsamkeit. Aber der Neue hat 600 ccm zwischen den zwei Rädern. Nur das Einfahren dauert entsetzlich lange. Und wer mit einer solchen Maschine dahertrottelt, wird zum Gespött der Mopedjünglinge.“

„Mai 56. – Der Neue ist längst bei vollen Kräften. Da steckt Musik hinter! Sogar diejenigen Leute, die sich über schwere Maschinen aufregen, würden es lächerlich finden, wenn man mit soviel PS keinen Mumm zeigte. Nur die Polizei betrachtet einen mit schrägem Blick, man mag sich noch so korrekt aufführen und dem Argwohn mit purer Sanftmut begegnen. Apropos Polizei – ich habe mir eine Kombination zugelegt, die entfernt an die Polizeiuniform erinnert: grünen Lederdreß und weißen Sturzhelm. Das macht sich auf der Autobahn bezahlt. Wer in den Rückspiegel schaut und die Polizei hinter sich vermutet, macht Platz. Niemand hat gern Polizei im Rücken. Durch diesen Kniff kann ich meine Durchschnittsgeschwindigkeiten aufbessern.“

„Juni 61. – Nun fahre ich schon mein drittes Auto. Noch kein Unfall. Na bitte! – Die vierräderigen Vorgänger waren nicht so flott. Das hatte zur Folge, daß ich mich jedesmal ärgerte, wenn mich jemand überholte. Aber jetzt – bei 1,7 Liter und vier Gängen –, jetzt, da ich weiß, daß ich kann, leiste ich es mir manchmal, langsam zu fahren. Ich lasse mich doch nicht hochkitzeln! Andererseits verpflichtet ein Auto der Mittelklasse auch nicht zu einem Renommiertempo. Diesen billigen Triumph überlasse ich den Sportwagen...“