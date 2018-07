Von Wolf Jobst Siedler

In der ZEIT Nr. 48/61 schilderte Irene Zander „Crawley – die Stadt ohne Herz“. Solcher „Städte ohne Herz“ gibt es inzwischen viele – auch in Deutschland. Wolf Jobst Siedler versucht hier, in einem größeren Rahmen zu zeigen, warum und in welcher Weise das nicht nur Architekten, sondern jeden von uns angeht, für den „Kultur“ mehr ist als ein „na ja, sollte wohl eigentlich auch noch sein...“.

Der Verfasser der nachstehenden polemischen Betrachtung ist Vertreter der Akademie der Künste, Berlin, im Rundfunkrat des Senders Freies Berlin und gehört seit vielen Jahren dem Vorstand des Werkbundes an,

Auf Architekten-Kongressen wird in regelmäßigen Abständen Klage über den Wiederaufbau der deutschen Städte geführt. Die innerstädtischen Wohnstraßen, aus dem Schutt des Bombenkrieges in alter Winkligkeit wiedererstanden, sind dem Verkehr nicht mehr gewachsen. Die U-Bahn-Schächte in Münchens Geschäftsviertel, nach 1945 mit großer Mühe zugeschüttet, müssen nun neu für Hunderte von Millionen Mark gegraben werden. Repräsentationsplätze und Prachtboulevards verlieren ihre soziale und wirtschaftliche Funktion, weil das Versäumnis, rechtzeitig Entlastungsstraßen anzulegen, sie von Verkehrsteilnehmern überquellen läßt.

Die Vorwürfe werden auf Werkbundsitzungen und Kritikertagungen ergänzt. Deutschlands Architekten-Elite hat beim Wiederaufbau abseits gestanden. Von Berlins Kurfürstendamm bis zu Frankfurts Zeil hat das künstlerische Mittelmaß Triumphe gefeiert. Die Staatsbauten Bonns sind nur voller Qualen vorzuzeigen: Wo andere Länder ihre besten Architekten Botschaften und Gesandtschaften errichten lassen, hat unsere Bundesbaudirektion die meisten diplomatischen Vertretungen durch Baubeamte heimgebastelt.

Wettbewerbe werden, wo sie überhaupt stattfinden, mißachtet. Scharoun gewinnt den Wettbewerb für das Kasseler Theater; ein anderer baut. Mies van der Rohe gewinnt den Wettbewerb für das Mannheimer Theater; ein anderer baut. Baumgarten gewinnt den Wettbewerb für Berlins Universität; ein anderer baut. Deutschland hat sich in eine Landschaft von Rasterbauten und Peitschenlampen verwandelt. Die Kunst findet in Architekturzeitschriften statt.

So geht die Rede, und sie hat recht. Wer dem etwas entgegenhalten will, verweist auf die in die Augen fallenden Vorzüge des Wiederaufbaus, zeigt die „aufgelockerte“ und „durchgrünte“ Bauweise vor, die mit der neuen „Raumordnung“ und „Landesplanung“ erst einen nach menschlichen Maßstäben gegliederten Stadtorganismus möglich gemacht hat – die gesunde, die familiengerechte, die verkehrsgemäße neue Stadt als Krönung einer fünftausendjährigen Entwicklung. Stadtbauämter, Wohnungsbaugesellschaften und Bundesministerien präsentieren triumphierend die neuen Errungenschaften: neue Wohnhochhäuser, neue Kleinsiedlungen, Slumbereinigungen, Nachbarschaften. Sie haben recht, daß mit jedem der in Broschüren und Leistungsberichten vorgewiesenen Einzelbeispiele gute Arbeit geleistet worden ist, daß man in den neuen Wohnsiedlungen mit ihren Schlafzonen und Einkaufszentren und Spielplätzen „gesünder“ lebt als im alten Essen oder im alten Berlin.