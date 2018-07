Über der Kampfstoff-Forschung liegt Schweigen

Von Hoimar v. Ditfurtli

Dieser Artikel berichtet über die deutsche Kampfstoff-Forschung im letzten Weltkrieg. Ihre Geschichte ist aktuell, weil sie den Anfang einer Entwicklung darstellt, die sich seit Kriegsende hinter einem dichten Nebel des Schweigens vollzieht. Ist es richtig, dieses Schweigen zu durchbrechen und die Aufmerksamkeit auf das Unausdenkbare zu lenken, was in den Laboratorien der biochemischen Kriegsführung in Ost und West zusammengebraut wird? Fachleute, mit denen der Verfassersprach, rieten meist ab. „Warum die Kriegsangst vergrößern, warum einer Panik Vorschub leisten?“ Panik? Gibt es sie noch in einer Gesellschaft, die den Begriff der „sauberen Bombe“ ohne seelische Störung zur Kenntnis nimmt und über die Ausrottung der Menschheit auf Cocktailparties diskutiert?

Vor einigen Jahren wurde in einer kurzen Pressenotiz mitgeteilt, daß an der holsteinischen Küste das Wrack eines in den letzten Kriegswochen gesunkenen deutschen Frachters liege. Seine Ladung bestand aus Granaten, die mit „Tabun“ gefüllt waren, einem deutschen „Nervengas“ des letzten Krieges. Kurze Zeit später hieß es dann, wegen der Gefahr, daß die allmählich rostenden Geschosse ihren Inhalt freigeben könnten, sei die Ladung gehoben und auf offener See versenkt worden. Das war alles. Nicht einmal die Illustrierten griffen das Thema auf, denen doch sonst schon ein Gerücht über versenkte Goldschätze ehemaliger Kommandostäbe Anlaß genug ist, eigene Expeditionen an entlegene Gebirgsseen zu entsenden.

Tabun, Hitlers Nervengas und Ahnherr der uns heute bedrohenden chemischen Kampfstoffe war ein Kontaktgift von jenem Typ, den man kurz vor dem letzten Kriege in Amerika und einigen europäischen Ländern als neuartiges Mittel zur Insektenbekämpfung entdeckte. Am bekanntesten wurde bei uns in der Nachkriegszeit das DDT und später das Jacutin. Das gemeinsame Merkmal dieser Substanzen besteht darin, daß sie den Chitinpanzer der Insekten durchdringen. Wenn ein Insekt auch nur ein Stäubchen eines solchen Stoffes berührt, setzt eine chemische Reaktion ein, in deren Verlauf das Tier innerhalb kurzer Zeit unter Lähmungserscheinungen stirbt. Entscheidend ist die Unschädlichkeit dieser Substanzen für Menschen und Haustiere.

Im Laufe seiner Arbeiten an dieser Stoffgruppe entdeckte nun ein deutscher Industriechemiker zu Anfang des Krieges einen organischen Phosphorsäure-Ester, der in seiner Zusammensetzung von den bisher bekannten Substanzen nur geringfügig abwich. Der Chemiker taufte ihn auf den Namen „Tabun“ und meldete ihn – eine wahrhaft würdige Einleitung eines neuen Zweiges zeitgenössischer Selbstvernichtungsforschung – als „für Menschen unschädliches Insektenvertilgungsmittel“ zum Patent an. Daß der Mann noch lebt, verdankt er allein der Tatsache, daß er seinen neuen Stoff zum Patent anmeldete, sobald er die Synthesemöglichkeiten ermittelt hatte und ohne jemals praktisch mit ihm gearbeitet zu haben. Chemische Eigenschaften, Formel und Patent wurden in der üblichen Weise veröffentlicht. Dann aber hörte man nichts mehr von Tabun. Mehr noch: Über die ganze Stoffklasse erschienen in den deutschen Fachzeitschriften plötzlich keine Publikationen mehr.

Sprengstoff ohne Zünder