Von Wolfgang Ebert

Die Frage, ob man auf eine Party mit oder ohne Dame gehen soll, hat für Ehemänner einen mehr hypothetischen Charakter. Eher kann man einen hungrigen Tiger dazu überreden, vom Verzehr einer rundlichen Antilope Abstand zu nehmen, als eine Ehefrau daran hindern, auf eine Party zu gehen – es sei denn, sie sei krank oder verreist; was an Partytagen selten vorkommt.

Die Unverheirateten haben meist eine Dame, die sie sowieso haben und die sie deswegen nicht unbedingt auf eine Party mitnehmen müssen, wo sie unter Umständen auf dumme Gedanken und anschließend abhanden kommen könnte.

Außerdem aber kennen diese Unverheirateten Damen, von denen sie entweder nichts mehr wollen oder noch nie etwas wollten (was auf Gegenseitigkeit beruhen kann). Diese Damen jedoch wollen auf einmal etwas von ihnen, den Unverheirateten: nämlich auf Parties mitgenommen werden, weil sie hoffen, dort Herren zu treffen, die etwas von ihnen wollen.

Wohin aber mit diesen Damen, wenn sich dort für einen selbst Geleitschutz-Möglichkeiten ergeben? Das eine wirklich aufregende Mädchen der Party, von der alle versammelten Ehefrauen in seltener Einmütigkeit festgestellt haben, es sei unerfindlich, was eigentlich alle Männer an ihr finden, wird nämlich seit Stunden von den renommierten Betörern der Party – sagen wir, von einem erlesen gekleideten, dunkelhaarigen Nachwuchsdramatiker mit einem Wechselbad von Charme und dämonischen Blicken – attackiert, wobei der eine zeitweise abgelöst wird vom stadtbekannten Luftikus und Süßholzraspler.

Die beiden windigen Gesellen haben es zweifellos und bedenkenlos auf die Tugend des Mädchens abgesehen; sie werden nicht rosten und nicht rasten, bis es einer von ihnen geschafft hat, die Schöne in seinen Sportwagen zu zerren, mit ihr noch einige skandalöse Bars und Kaschemmen aufzusuchen und sie schließlich nach Hause zu bringen, was immer man darunter verstehen mag.

Da ist man ja geradezu verpflichtet, das unwissende, kindhafte Geschöpf vor dem Zugriff dieser Unholde zu schützen, sie daher in den eigenen Sportwagen zu lotsen, mit ihr einige skandalöse Bars und Kaschemmen aufzusuchen (das Kind muß das Böse dieser Welt kennenlernen!) und sie schließlich nach Hause zu bringen, was immer man darunter verstehen mag.