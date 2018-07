Immer mehr Reisende, ob sie ihren Urlaub im Inland oder im Ausland verbringen, verzichten darauf, viel bares Geld mitzunehmen. Die Banken in der Bundesrepublik bieten sehr günstige Möglichkeiten, nicht nur bargeldlos, das heißt mit Scheck, zu zahlen, sondern auch ohne Bargeld zu reisen. Der D-Mark-Reisescheck wird für Reisen im Inland kostenlos abgegeben und von allen Banken und anderen Kreditinstituten auch kostenlos eingelöst. Nicht nur die Kreditinstitute nehmen ihn in Zahlung, sondern auch Hotels. Der Reisende weiß es zu schätzen, daß der D-Mark-Reisescheck einen hohen Schutz gegen Diebstahl und Verlust bietet: Bei der Einlösung ist eine zweite Unterschrift zu leisten. D-Mark-Reiseschecks werden von den Banken nicht nur an alle Konteninhaber ausgegeben, sondern gegen Einzahlung des entsprechenden Betrages auch an alle, die keine Konten unterhalten.

Für die Auslandsreise empfiehlt der Bundesverband des privaten Bankgewerbes, sich an den Bankschaltern zu erkundigen, ob es günstiger ist, Reiseschecks mitzunehmen, die auf D-Mark lauten, oder solche, die auf die Währung des betreffenden Reiselandes ausgestellt sind. Das hängt von den jeweiligen Devisenkursen ab. Die Kosten für diese Auslandsschecks sind recht gering; einheitliche Sätze dafür gibt es allerdings nicht. In einigen Fällen können noch geringe zusätzliche Spesen entstehen.

Wer dennoch lieber Bargeld mitnimmt, sollte sich am Devisenschalter nach den Kursen für die ausländische Währung erkundigen und seine D-Mark, wenn es sich empfiehlt, am Heimatort einwechseln. Schon mancher hat, besonders an kleineren Orten des Auslandes, beim Umtausch der D-Mark in fremde Währung Einbußen erlitten; sie wären vermieden worden, wenn er sich zuvor hätte beraten lassen.

Wenn das Geld am Urlaubsort zur Neige geht, ist es für den Reisenden einfach, der zu Hause ein Bankkonto hat – es muß allerdings auch ein Guthaben darauf sein. Die Gebühren, die die Bank – die sich selbstverständlich auch versichern will, wie es mit dem Guthaben steht – beim Einlösen des Schecks verlangt, sind – wie die für Ferngespräche – unterschiedlich. Über zwei, drei Mark werden sie kaum hinausgehen. Man kann auch an seine Bank schreiben und um Überweisung bitten. Bis zum Eintreffen des Geldes vergehen dann aber einige Tage.

Auch in das Ausland können zur Zeit in unbeschränkter Höhe Devisen überwiesen werden. Die Kosten für eine Banküberweisung ins Ausland bis zu 2400 Mark betragen nur etwa drei Mark – das ist ein Bruchteil des Betrages, der bei Oberweisungen auf einem anderen Wege in Kauf genommen werden müßte. Jn.

Reisende nach Ägypten müssen bedenken, daß von sofort an jede Einfuhr von ägyptischer Währung in das Land verboten ist. Sie können jedoch in DER-Reisebüros Anweisungen erwerben, die die Auszahlung des gewünschten Betrages in ägyptischer Währung bei der Ankunft durch die Kairoer DER-Vertretung sichert. Dadurch sollen Touristen vor Wechselverlusten beim mehrfachen Tausch verschiedener Währungen bewahrt werden.