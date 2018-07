Wo man Kinder mag

Die alte Frage, wo man mit seinen temperamentvollen Kindern gern gesehener und nicht nur geduldeter Gast ist, eine Frage, die leider auch für die Bundesrepublik oft vergeblich gestellt wurde, wird vielleicht schon bald beantwortet werden können. Das Deutsche Reisebüro (DER) hat sich auf die Spur gesetzt und arbeitet an einem Katalog. Darin werden alle Hotels und Pensionen verzeichnet sein, die für Unterbringung und Betreuung von Kindern besonders geeignet sind und über entsprechende Einrichtungen (wie Kinderspielzimmer, Babysitter, „halbe Portionen“ auf der Speisekarte usw.) verfügen. Das Unternehmen wird einige Monate dauern und „einige tausend in- und ausländische Gastbetriebe erfassen“.

Ohne Paß

Der Reisepaß soll endlich abgeschafft werden. Diese Forderung stellte dieser Tage ein Expertenausschuß der Vereinten Nationen in Genf.Damit außerdem kein Tourist mehr von Zöllnern geärgert werde, sollen die Formalitäten beim Überschreiten nationaler Grenzen einfacher werden. Die Experten hoffen, daß dadurch der internationale Reiseverkehr gefördert werde. Traurig werden über diese Wünsche nur diejenigen sein, die die Stempel in ihren Pässen weniger als amtliche Signaturen denn als Souvenirs mit Gefühlswert zu sammeln pflegen.

Camping ohne Zelt

Nicht mehr lange soll es dauern, bis nach den Engländernauch deutsche Touristen die Gelegenheit erhalten werden, ohne Zelt zu „campen“. Die neue Art, sein Lager aufzuschlagen, trägt die Bezeichnung „Camping auf der Eisenbahn In etlichen schönen Gegenden werden – wie in England – „speziell ausgerüstete Waggons“ aufgestellt, in denen Freunde des Campings ihre Ferien zu mäßigen Preisen verbringen können. Zur Ausrüstung gehören Schlafgelegenheit, fließendes Wasser, Kochgelegenheit, elektrisches Licht und noch mehr. Campen heißt auf deutsch lagern. Dachte vielleicht noch jemand irrtümlich an zelten?