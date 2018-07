-ge, Bremen

Der Fall des angeblichen Kriegsdienstverweigerers und Widerstandskämpfers Georg Bock aus Bremen hat eine überraschende Wende genommen: Sorgfältige Nachforschungen des Landesamtes für Wiedergutmachung förderten jetzt Unterlagen zutage, die den Verdacht begründet erscheinen lassen, hier habe ein Schwindler versucht, die Behörden zu betrügen und sich eine beträchtliche Entschädigung zu erschleichen. Krankenbuchunterlagen der früheren Wehrmacht weisen nämlich aus, daß der heute 47jährige Dreher zumindest bis Mai 1942 bei einer im Oldenburger Land stationierten Einheit als ganz normaler Landser Dienst getan hat. Dieser durch Akten belegte Tatbestand jedoch paßt so gar nicht zu der von Bock beschworenen Aussage, er habe 1939 den Gestellungsbefehl aus politischer Uberzeugung zerrissen, um nicht für Hitler kämpfen zu müssen.

Ein Fall also, so möchte man meinen, der bei den Gerichten leider gang und gäbe ist: Dringender Verdacht auf Betrug, Falschaussage und schließlich Meineid. Indessen – ein Urteil des Bundesgerichtshofes hatte diesen Fall im vergangenen Jahr zu einer Besonderheit gemacht und ihm weltweite Publizität verschafft: Im Gegensatz zum Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen, das Bock eine Entschädigung von 10 050 DM für die angeblich erlittene mehrjährige Festungshaft zuerkannt hatte, sprachen die Karlsruher Richter dem Dreher aus Bremen Anfang 1961 jeden Entschädigungsanspruch ab.

In der Begründung dieses Urteils war dann der höchst problematische Grundsatz statuiert worden, ein Entschädigungsanspruch bestehe nur dann, wenn „die Widerstandshaltung nach ihren Beweggründen, Zielsetzungen und Erfolgsaussichten als ein ernsthafter und sinnvoller Versuch gewertet werden kann, den bestehenden Unrechtszustand zu beseitigen und in bezug auf dessen Übel eine allgemeine Wende zum Besseren herbeizuführen“.

Dieser Grundsatz war in der Bundesrepublik – so auch in der ZEIT Nr. 1 vom 5. Januar 1962 – scharf attackiert worden. (Und diese Kritik wird durch die neuen Untersuchungsergebnisse in Bremen nicht beeinträchtigt.) Ausländische Zeitungen griffen – wie zu erwarten war – den Fall auf und sparten, nicht mit bissigen Kommentaren. In der Bundesrepublik wurden 100 000 Mark für Bock gesammelt, und auch in England begann eine Spendenaktion.

Eine informatorische Vernehmung des Drehers, der mittlerweile wegen einer Rente für die angeblich während der von Hitler dekretierten Festungshaft erlittenen Gesundheitsschäden prozessierte, endete indes mit einer Überraschung: Der Entschädigungssenat vertagte seinen Entscheid und übergab die Akten dem Leitenden Oberstaatsanwalt beim Landgericht Bremen wegen dringenden Verdachts des Meineids. Außerdem legte der Verteidiger nach einer Rücksprache mit Bock sein Mandat nieder.

Der angebliche Kriegsdienstverweigerer hatte sich so in Widersprüche verwickelt, daß es dem Gerichtsvorsitzenden notwendig erschien, den Kläger darauf hinzuweisen, er brauche sich bei seinen Aussagen nicht selbst zu belasten. Bereits einen Tag später unterbreitete Arbeitssenator Wessling der Öffentlichkeit das Ergebnis der Ermittlungen der ihm unterstellten Wiedergutmachungsbehörde. Unter der Last dieser „Beweise“ bequemte sich sogar ein ungebetener Gast aus der Zone zur Abreise: Ein Abgesandter des „Star“-Anwalts der SED. Kaul, der in Bremen nach Munition für die Zonenpropaganda fahndete.

In Bremen war für ihn nichts zu holen.