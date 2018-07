Das Grubenunglück hat den Spielplan durcheinandergebracht, die wichtigen Abendprogramme der zweiten Wochenhälfte wurden vernünftigerweise ausgewechselt, statt der leichten Kost gab es Wiederholungen von Thornton Wilders „Alkestiade“ und von Franz Peter Wirths „Hamlet“-Inszenierung, dieses wohl kühnsten und in all seiner Problem matik nachdenkenswerten Versuchs, ein klassisches Bühnenstück unter radikalem Verzicht auf alles Theatermäßige als pure Fernsehversion zu zeigen.

Vor dem Hauptstück der Woche gab es noch zwei andere Dinge, die wenig mehr als leidlich geraten waren: einen lehrhaft-betulichen Bericht über den „religiösen Sinn der griechischen Kunst“ anläßlich der großen Baseler Ausstellung (die modernen Fragen der Mythenforschung und Religionswissenschaft von Kerényi bis Schachermeyer und Eliade fehlten ganz) und den letzten Akt des Verdischen „Othello“, worin Melitta Muszely wirkungssicher und stimmlich virtuos alle Todespoesie zersang.

Am Sonnabend dann jenes Drama, dessentwegen ein deutscher Dichter sich einem Majestätsbeleidigungsprozeß auf dem Fluchtwege entzog, um erst nach seiner Vollendung friedlich in den Gerichtssaal und in die Festung zu gehen: Frank Wedekinds „Marquis von Keith“. Auf der Bühne wurde das Jahrzehnte hindurch als Hochstapler-Komödie realisiert, und unter diesem Etikett läuft es auch in mancher Literaturgeschichte.

Axel Cortis Regie kehrte mehr den heimlichen Moralisten Keith heraus, dem sein gewagter Coup wegen einer geringfügigen Verletzung der Spielregeln – der geltenden bürgerlichen Moralordnung nämlich – im letzten Augenblick mißlingt. Der photographisch etwas biederen Inszenierung fehlte jedoch der gleichwertige Gegenspieler, vom Geistigen wie vom Schauspielerischen her konnte Herbert Fleischmanns Ernst Scholz den Keith Charles Regniers keinen Widerpart bieten: Es wurde nicht deutlich, daß sich hier Wedekind in zwei Gestalten auseinander gelegt hat und daß in beiden Dämonie und Wahrheitsdrang angelegt sind. Maria Sebald behauptete sich erstaunlicherweise nicht schlecht neben einigen beachtlichen schauspielerischen Leistungen.

Voller Staunen hatte man in den vorangegangenen Tagen beim Boxländerkampf Deutschland – Polen den völkerversöhnenden Sport mit seinen nationalistischen Ausbrüchen in Augenschein genommen. lupus