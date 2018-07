Inhalt Seite 1 — Wer ruft von der Galerie herunter „buh“? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Buh“-Rufe sind die jüngste Ausdrucksform des Unwillens bei Theaterpremieren. Es war ein historischer Augenblick, als nach seiner Neuinszenierung von Richard Wagners „Meistersingern von Nürnberg“ der Regisseur und Bühnenbildner Wieland Wagner im Bayreuther Festspielhaus beim Erscheinen an der Rampe mit Buh-Rufen empfangen wurde. Das hatte es niemals zuvor in Bayreuth gegeben.

Wohl aber Schlimmeres. Als Wielands Vater Siegfried Wagner 1924 die Festspiele nach dem Ersten Weltkrieg wiederaufnahm, da waren die Zuschauer von den „Meistersingern“ derart begeistert, daß sie anschließend das Deutschlandlied „absangen“. Seitdem klebte an den Türen des Festspielhauses ein Plakat, durch das sich die Festspielleitung alle Kundgebungen verbat, die nicht den Kunstwerken Richard Wagners galten.

Buh-Rufe lassen sich propagandistisch verwerten. Die Nachrichten-Agenturen machen eine Meldung daraus, und noch die kleinste Tageszeitung nimmt auf diese Weise Notiz von einer sonst unbeachteten Aufführung.

Komplizierter wird die Situation, wenn zum Ausdruck des Mißfallens Instrumente benutzt werden, Trillerpfeifen zum Beispiel. Die steckt heute doch niemand, der sich für eine Premiere umgezogen hat, ohne Absicht in die Tasche. Da wirkten die Hausschlüssel, auf denen man früher pfiff, schon einleuchtender. Aber in Schlüsseln zu BKS- und Zeiß-Ikon-Schlössern findet sich kein Loch zum Pfeifen mehr. Auch nicht in den Autoschlüsseln. Nein: Trillerpfeifen sind ein Indiz für vorbedachte Demonstrationen.

In der vorigen Nummer der ZEIT ist anläßlich der Hamburger Uraufführung von Richard Heys Tragikomödie „Weh dem, der nicht lügt“ auf eine Gruppe von Demonstranten hingewiesen worden, die durch ihren Affront gegen den Regisseur und Schauspieldirektor Ulrich Erfurth nicht zum erstenmal eine falsche Optik im Deutschen Schauspielhaus erzeugten. Alarmierend erschien das Signal, das mittels einer Trillerpfeife gegeben wurde.

Inzwischen sind einige Buh-Rufer aus der Buh-Anonymität hervorgetreten. Sie haben mir gegenüber betont, daß ihre Buh-Rufe nichts mit der Trillerpfeife zu tun gehabt hätten. Auch zu persönlichen Racheakten hätten sie keinen Anlaß. Deshalb haben-, wir die wichtigsten Stellen dieser Zuschriften abgedruckt.

Dem Kritiker mögen noch einige konkrete Bemerkungen dazu erlaubt sein.