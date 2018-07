Oberstleutnant John Herschel Glenn hat es geschafft. Als erster Amerikaner, umkreiste er am Dienstag mit seinem Raumschiff „Friendship VII“ die Erde und kehrte nach der dritten Umrundung wohlbehalten wieder zurück.

Der Freude über diese Leistung und ihrer technischen Bedeutung wird dadurch kein Abbruch getan, daß Glenns Versuch erst beim elften Anlauf gelang. Im Gegenteil: Wenn die Welt zuvor an all den fehlgeschlagenen Startversuchen teilgenommen hatte, jetzt durfte sie auch den triumphalen Erfolg in allen Einzelheiten miterleben: die erregenden Stunden während des Countdown, Glenns Berichte aus dem Weltraum, die spannungsgeladenen Minuten zwischen Landung und Bergung seiner Kapsel. Die Amerikaner hatten ihre Niederlagen vor den Augen der Weltöffentlichkeit erlitten, nun wurde auch der Augenblick ihres Sieges zum gemeinsamen Erlebnis der Völker. Ihr vielbespötteltes Beharren auf unbeschränkter Publicity für ihren Astronauten hat sich ausgezahlt.

Noch ist schwer abzuschätzen, wie weit Oberstleutnant Glenn mit seinem glückhaften Flug vermocht hat, die zwischen den Vereinigten Staaten und den Sowjets bestehende „Weltraumlücke“ zu schließen. An den Daten der russischen Starts – Gagarin am 12. April 1961, Titow am 6. August 1961 – läßtsich der Vorsprung der Sowjetkosmonauten nur sehr mechanisch ablesen. Daß es seit einem halben Jahr um die kommunistische Weltraumfahrt sehr ruhig geworden ist, legt jedenfalls die Vermutung nahe, daß auch dort Schwierigkeiten aufgetreten sind und der sowjetische Vorspung möglicherweise gar nicht so groß ist wie zunächst angenommen. Nach allem, was wir über die Flüge der beiden Kosmonauten wissen, waren Gagarin und Titow überdies in weit geringerem Maße Herr ihres Raumgefährts als Glenn.

Der amerikanische Offizier war in seiner Raumkapsel kein hilfloses, eingesperrtes Etwas, sondern ein Handelnder, ein wirklicher Pilot: Als die automatische Steuerung Störungen aufwies, lenkte er sein Raumgeschoß selbst, und er bestimmte auch, wann die Rückstoßraketen vor der Landung gezündet wurden.

Selbst in Situationen, wie Glenn sie erlebte, kann also auf das Urteil und die Entscheidung des Menschen nicht verzichtet werden. Hier zeichnet sich vermutlich ein Modell der zukünftigen Beziehungen von Mensch und Apparatur ab. Obwohl Taten wie die Flüge Glenns und seiner beiden sowjetischen Vorgänger nur durch die Mitarbeit einer komplizierten Maschinerie möglich waren, die tatsächlich „Übermenschliches“ leistet, bleibt dem Menschen selbst die Last und die Größe der letzten Entscheidung als Lenker seiner Geräte nicht erspart.

Das Gehirn des – Astronauten bleibt der wertvollste und wichtigste Teil jedes Raumschiffs – das ja überhaupt nur möglich wurde,weil menschliche Gehirne es erdachten. DZ.