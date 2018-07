Inhalt Seite 1 — Amouren sind nicht die Liebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit fortschreitendem Alter wird man vorsichtiger, läßt sich nur zögernd auf ein Glücksspiel mit der Liebe ein, oder man wird verwundbarer als je zuvor. Ich gehöre vielleicht in die letzte Kategorie, ungeachtet der Tatsache, daß ich eine Anzahl unglücklicher, freilich nie desillusionierender Erfahrungen gemacht habe. Offensichtlich suche ich nach etwas, das zu erwecken ich unfähig bin, und das ich auch nicht geben kann. Es ist gewiß kein Idealwesen, nach dem es mich verlangt. Ganz gleich wie erwartungsvoll ich mit jeder neuen Liebe einer glücklichen Beziehung entgegensehe, ich bin nie imstande gewesen, mir ein geistiges Bild der idealen Partnerin zu entwerfen. Noch verlangt es mich, solches zu tun, denn gerade der Gedanke an ein Ideal beschwört die Niederlage schon im voraus herauf.

In den frühen Stadien jener Tollheit, die sich Liebe nennt, während man noch zwischen Ekstase und völliger Verzweiflung hin- und herschwankt, ist es natürlich, die Geliebte als das Ein und Alles zu betrachten. Wir tun das trotz vorangegangener Erfahrungen, trotz aller innerer Warnungen. Wir hoffen und beten, daß der Gegenstand unserer Zuneigung innerlich wachsen und wachsen möge, wie auch die Liebe selber wächst. Wir glauben – oder bin nur ich es, der das glaubt? –, daß sich eines Tages herausstellen wird, daß sie all das wirklich ist, wofür wir sie halten, und mehr. Wir betrügen uns mit dem Gedanken, daß dieses unglaubliche innere Wachstum sich in dem Maße einstellen wird, in dem wir unsere Liebe offenbaren. Wie unrecht wir damit auch haben mögen, wir haben recht, es zu glauben. Keiner von uns hat je genug Liebe gegeben, nicht einmal alle Liebe, zu der er fähig war.

Dem unbeteiligten Beobachter scheint der Gegenstand unserer leidenschaftlichen Liebe kaum in einem Verhältnis zu stehen zu der Hingabe, die sie auslöst. Die Geliebte scheint nur den Vorwand oder die Gelegenheit zu geben, um unsere Liebe zu verschenken: Sie ist die Zielscheibe, die nur dazu dient, Cupidos wahllosem Pfeil Richtung zu geben. Wie wir denn Licht nicht ohne Dunkelheit wahrnehmen können, so können wir uns auch die Liebe nicht ohne ein Wesen vorstellen, das sie in uns auslöst. Wie grausam und gedankenlos können wir doch alle sein, wenn wir einen Mann, den wir schätzen, hoffnungslos in eine „wertlose Person“ verliebt sehen, in eine simple und häßliche noch dazu, wie es oft der Fall ist. „Was findet er bloß an der?“ fragen wir uns. Aber schon am nächsten Tag können wir uns in der gleichen Lage befinden. Hier und da hören wir ein ehrliches Opfer ausrufen: „Ja, ich liebe sie... aber fragt mich nicht, warum! Sie ist keine Schönheit, sie hat keine besonderen Fähigkeiten, sie ist nicht einmal besonders intelligent – aber ich liebe sie.“ Wozu diese Anziehungskraft erklären? Auf Gedeih und Verderb zu lieben, dazu bedarf es keiner Erklärungen.

Schönheit allein hat auch nur wenig oder gar nichts mit Liebe zu tun. Nicht einmal Schönheit der Seele. Und doch sieht er, der Hals über Kopf verliebt ist, nur Schönheit in der Angebeteten. Er hat Schönheit in sie „investiert“, sagen wir zungenfertig. Es besteht gewiß ein Unterschied zwischen Schönheit und „einer Schönheit“. Die Schönheiten sind selten – in jedem Alter. Gewöhnlich sind sie unglücklich oder verdammt, die Opfer einer ‚getrübten“ Venus. Schönheit an sich können wir nur in ihren verschiedenen Facetten wahrnehmen. Nur wenn wir sie, wie eine Gemme, in das kraftvolle Licht der Liebe halten, erhaschen wir den kurzen Anblick dieser Schönheit, die allgegenwärtig ist, selbst im häßlichsten der Dinge. Sie mag sich nur enthüllen in der Art, wie sie lächelt, in der Art, wie sie den Kopf hält, in der Art, wie sie die Augenbraue hochzieht... auf tausend verschiedene, geringfügige Weisen. Jede kleine Eigenheit oder Angewohnheit reicht aus, die ganze Persönlichkeit der Geliebten auszustrahlen. So trivial es auch scheinen mag, es genügt. Würde einem eine Venus von Milo offeriert, es würde uns vernichten: Wir könnten nicht leben mit der vollkommenen Verkörperung der Schönheit. Selbst Statuen müssen, sollen sie uns den Eindruck der Vollkommenheit vermitteln, verstümmelt werden.

Geben wir doch offen zu, daß wir am Ende unseres Lebens kein bißchen mehr wissen als zu Anfang – besonders über die Liebe und wie es dazu kommt. Goethe, dieser Ausbund an Weisheit, Kultur und Männlichkeit, war mit Siebzig so hilflos wie jeder Jüngling, vielleicht noch hilfloser.

Während ich dies schreibe, fällt mir plötzlich ein, daß das am glücklichsten verheiratete Paar, dem ich jemals begegnet bin, ein Mann von Fünfundvierzig und eine Frau von über Sechzig waren. Sie lebten und arbeiteten im gleichen Zimmer, einem Raum ohne Fenster. Sie wurden nie einer ohne den anderen gesehen. Sie mieden die Welt nicht, noch hofierten sie sie. Die Frau war nie schön oder hübsch gewesen; der Mann war noch im Stande der Unschuld, als er sie kennenlernte. Man könnte glauben, daß diese Frau die Rolle der Mutter spielte, aber das war nicht der Fall. Er war es, der sie umsorgte, als sei sie ein Kind. Aber indem er es tat, machte er nicht den Eindruck, als spiele er den pflichtbewußten Sohn. Welche Notwendigkeit es auch war, die sie so miteinander verband, sie waren einander genug und lebten wie ein Pärchen Wellensittiche. Ich wunderte mich oft über sie, versuchte aber nie für ihr Glück, eine Erklärung zu finden. Sie liebten. Punkt!

Da wir von Altersunterschieden sprechen: Eine der fruchtbarsten Beziehungen, die ich je hatte, war die zu meiner ersten Geliebten, einer Frau, die reichlich fünfzehn Jahre älter war als ich. Das heißt,eine Frau in den Dreißigern, der besten Zeitspanne im Leben einer Frau, wie ich glaube. Außer allen anderen Rollen, die sie spielte, war sie mir natürlich auch eine Mutter. Ich habe mich seither oft gefragt, was denn so anstößig daran sei, wenn man von der Frau, die man liebt, auch bemuttert wird. Soweit ich das beurteilen kann, hat es mir nie geschadet. Der Psychologe mag sagen, daß ich zu früh entwöhnt worden sei, daß es mich nach der Mutterbrust verlange. Und was ist daran schlimm? Die Brust einer schönen Frau ist immer eine tröstliche Sache, ob man von ihr trinkt oder nicht. Die Frau – unsere Trösterin.