In den letzten Wochen habe ich Ihnen, meine verehrten Leser, zwei Aktiengruppen vorgestellt, von denen ich meine, daß sie auch unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen ihre Besitzer nicht enttäuschen werden. Es waren die Brauerei- und Hypothekenbank-Aktien. Heute wollen wir uns etwas näher mit den Aktien der Geschäftsbanken beschäftigen. Die ersten Bankbilanzen des Jahres 1961 sind inzwischen vorgelegt werden, Die Großbanken werden ihre Abschlüsse in den Monaten März und April veröffentlichen. Wenn es auch in diesem Jahr kaum freudige Dividendenüberraschungen geben wird, so darf man nicht annehmen, daß die Lage der Banken besorgniserregend ist. Im Gegenteil, es ist im Jahre 1961 wieder sehr gut verdient worden.

Üblicherweise geraten die Kurse der Bankaktien in den ersten Wochen eines neuen Jahres in Bewegung. Davon konnte jedoch bisher in diesem Jahr keine Rede sein. Warum? Bei den Großbanken gibt es weder Dividenden- noch Kapitalserhöhungs„phantasie“. Die Börse hat sich darauf eingestellt, daß die Institute für 1961 wieder 16 % zahlen werden. Von Bezugsrechten wir! nicht gesprochen. Für die Spekulation sind deshalb Bankaktien in diesem Jahr uninteressant. Wem es dennoch ab und an zu Kursschwankungen kommt, dann folgen diese in der Regel der Allgemeintendenz, sind also nichts Besonderes. Sonderbewegungen treten nur dann ein, wenn das Ausland kauft. Es bevorzugt die Aktien de-Dresdner Bank‚ für die in US-Brokerkreisen viel Reklame gemacht worden ist. Experten haben ausgerechnet, daß die Dresdner Bank je Aktie in Geschäftsjahr 1961 den größten Gewinn erzielt hat

Für den Kapitalanleger ist folgende Frage wichtig: „Hat das Wachstum der großen Geschäftsbanken aufgehört?“ Das kann man grundsätzlich mit einem Nein beantworten. Natürlich soll man nicht von Jahr zu Jahr neue Rekorde erwartet – und es wird auch einmal Rückschläge geben. Aber davon kann im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Rede sein. Bei allen Banken hat sich das Geschäft beträchtlich ausgeweitet. Wenn der gestiegene Umsatz keine entsprechenden Gewinne abgeworfen hat, dann lag es an der gedrückter; Zinsmarge – hervorgerufen durch die im vergangenen Jahr eingetretenen Diskontsenkungen. Auf der anderen Seite haben wachsende Unkosten an den Erträgen gezehrt. Sondergewinne aus dem Wertpapiergeschäft konnten nur selten erzielt werden. Teilweise (namentlich dann, wenn die Bank aktiv im Börsenhandel steht) waren auf die Aktienbestände ansehnliche Abschreibungen notwendig

Wenn man sich die „belastenden“ Faktoren der Reihe nach ansieht, so wird man finden, daß sie mit einer Ausnahme die Struktur des Geschäfts nicht dauerhaft belasten. Ausnahme: Die steigenden Kosten. Selbstverständlich können sich die Banken der allgemeinen Entwicklung auf dem Gehalts- und Lohnsektor nicht entziehen. Auch in Zukunft nicht. Die Inflation der Personalkosten kann nicht von einem Wirtschaftszweig gestoppt werden. Ihre Wirkung muß deshalb durch weitgehende Rationalisierung gemildert werden. Das geschieht zur Zeit. Allerdings kostet Automation viel Geld (und viel Geduld).

Insgesamt dürften sich die Großbanken eine günstige Ausgangsposition für die kommenden Jahre geschaffen haben. Das Kreditgeschäft wird wachsen – bei „normalisierten“ Zinsspannen. Denn Diskontsenkungen sind in diesem Jahr nicht mit gleicher Häufigkeit zu erwarten wie 1961, obwohl die Bundesbank mit viel Energie den Kapitalzins zu drücken sucht. Der Abbau der Mindestreserven, die bei der Bundesbank zinslos unterhalten werden mußten, hebt die Rentabilität. Soweit die freigelassenen Gelder im Kreditgeschäft keine Verwendung finden, können sie wenigstens zinsgünstig angelegt werden. Ein Teil geht zur Zeit in die Anleihen. Nicht umsonst mußten die sechsprozentigen Emissionen immer scharf zugeteilt werden.

Das sogenannte Dienstleistungsgeschäft wird weiter wachsen. Die Aktivität in der Außenhandelsfinanzierung wächst. Daneben beginnen sich allmählich die vielen Gehaltskonten auszuzahlen, deren Führung bisher meist ein reines Zusatzgeschäft war. Nach und nach gewöhnen sich zahlreiche Arbeitnehmer daran, ein Konto zu besitzen, und heben davon nur jeweils so viel ab, wie tatsächlich gebraucht wird. So entsteht der begehrte „Bodensatz“ auf den Konten, mit denen die Bank kostenfrei arbeiten kann. Außerdem ist zu beobachten, daß sich die neu gewonnenen Kunden zunehmend der übrigen Bankeinrichtungen bedienen (und dafür entsprechend bezahlen). Die VW-Aktion hat den Instituten neue Kunden zugeführt, die mit der Zeit ebenfalls für andere Geschäfte gewonnen werden können.

Das laufende Jahr hat sich bislang recht günstig angelassen. Die Wertpapierabteilungen hatten ein reges Rentengeschäft. Schwierigkeiten in der Anleihe-Plazierung gab es keine, so daß die Konsortialspesen mühelos verdient werden konnten. Auch auf dem Kreditsektor war man bislang zufrieden. Natürlich ist es zu früh, heute schon eine Prognose für das gerade begonnene Geschäftsjahr zu stellen. Aber die folgende Feststellung sei erlaubt: Die Voraussetzungen für 1962 sind günstiger als für 1961!