Der große wirtschaftliche Aufstieg Westdeutschlands hat den vom Krieg besonders hart betroffenen Großstädten von Jahr zu Jahr größere Möglichkeiten des Wiederaufbaus geboten. Überall sind neue Wohnsiedlungen und palastartige Geschäfts- und Verwaltungsgebäude mit aufwendigen Fassaden aus dem Boden geschossen. Endrucksvolle Statistiken über die Zunahme der Bautätigkeit in allen Bereichen, die Erweiterung der städtischen Verkehrsnetze und der Ausbau der übrigen kommunalen Versorgungseinrichtungen scheinen für den großen Erfolg. dieser Bemühungen zu sprechen.

Auf der anderen Seite sind neue Probleme aufgetaucht, in erster Linie solche des modernen Verkehrs. Die alten Stadtkerne sind der zusätzlichen Bürde des Verkehrs immer weniger gewachsen. Trotz aller Anstrengungen, der Schwierigkeiten Herr zu werden, ist die Lebens- und Funktionsfähigkeit unserer Großstädte heute ernsthaft bedroht. Man spricht vielerorts von verpaßten Gelegenheiten der Planungsinstanzen, die das Ausmaß und die Konsequenzen erkennbarer Entwicklungen gewaltig unterschätzt hätten.

Ursache für manche Fehlentscheidung der zurückliegenden Jahre war vor allem die ungenügende Kenntnis der ökonomischen und sozialen Bedingungen unserer großen Städte.

Das Ergebnis waren nicht selten städtefeindliche Konzeptionen, die etwa von der Idylle des „Dorfes in der Stadt“ träumten oder sich für eine Politik halber Lösungen entschieden. Nur so ist es zu erklären, daß Grundriß und formale Struktur unserer Großstädte – von einigen Ausnahmen abgesehen – auch nach der jüngsten Phase des Wiederaufbaus den Lebensbedürfnissen einer Gesellschaft entsprechen, die sich längst überlebt hat.

Eine sinnvolle Planung ist ohne praktische Mitwirkung des Soziologen und Nationalökonomen und ohne vorausgehende Strukturuntersuchungen kaum möglich. Es geht nicht nur um den Wiederaufbau, es kommt auf die Erneuerung unseier Großstädte an. Das kann weder die Vernichtung kulturhistorischer Baudenkmäler noch eine seelenlose „Totalverplanung“ des Menschen in – einem zweckrationalen Baulabyrinth bedeuten. Es geht vielmehr um die sinnvolle Koordinierung öffentlicher und privater Raumansprüche an den nun einmal knappen Boden. Dabei ist Städtebau nicht nur eine technische, sondern eine wahrhaft humane Aufgabe unserer Zeit.

Die Probleme, welche die moderne Großstadt ihren Planern beschert, sind so vielfältig wie der Stadtraum selbst. Unsere Städte sind kein bloßes Konglomerat von Wohnungen und Arbeitsstätten, Erholungs- und Kultureinrichtungen, Märkten oder Verwaltungen. Nach Struktur und Funktion lassen sich eine Reihe mehr oder weniger typischer Daseinsbereiche voneinander unterscheiden. Das im Schnittpunkt des Verkehrs gelegene Geschäfts- und Verwaltungsviertel der Großstadt – die City – hebt sich von den umliegenden Gebieten vielfach schon äußerlich durch eine spezifische Art der Bebauung ab. Die City ist das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zentrum, um das sich reine Wohnviertel und Industriebezirke, mit Geschäftsstraßen oder Gewerbebetrieben durchmischte Wohngegenden und schließlich Gebiete mit vorwiegend ländlichem Siedlungscharakter gruppieren. Der Wert urbaner Lebensformen offenbart sich erst durch ihre Orientierung auf eine solche, vom Fluidum öffentlicher Aktivität durchpulste städtische Mitte. Gäbe es sie nicht, man könnte die meisten unserer Großstädte nur als lockeren Kranz von Vorstadtsiedlungen ansehen.

Sorgenfibel der Stadtplaner