Kaum, daß die Diskussion über die 50. Sitzung des Zentralen Kapitalmarktausschusses verklungen war, beendete das Bundesanleihe-Konsortium unter Vorsitz von Bundesbankpräsident Blessing das Rätselraten über die weitere Zinspolitik. Während bei der Münchner Jubiläumssitzung des sogenannten „Elferrates“ noch Meinung gegen Meinung stand, der für die nächsten Wochen und Monate einzuschlagende Kurs noch offen blieb, fiel in Frankfurt die Entscheidung für eine Zinssenkung: Die Bundespostanleihe, die am 26. Februar auf den Markt kommt, wird bei einem Ausgabekurs von 99 % mit einem Zins von 5 3/4 % ausgestattet. Daß dabei die Notenbank, die sich bekanntlich bereits im vergangenen Jahr aus währungspolitischen Gründen mit Nachdruck, wenn auch ohne dauerhaften Erfolg, für eine Angleichung des deutschen Kapitalzinses an das internationale Niveau eingesetzt hatte, das letzte Wort sprach, dürfte kaum überraschen.

Die neue Bundespostanleihe ist insofern ein Novum, als es einen Obligationenzins von 5 3/4 % hierzulande bislang noch nicht gab. Die Wahl dieses „ungeraden Satzes“ spricht dafür, daß man selbst in der Frankfurter Taunusanlage dem seit etwa drei Monaten wieder ein etwas freundlicheres Bild zeigenden Rentenmarkt noch keinen Sprung von 6 auf 5 1/2% zutraute. Daher also das recht behutsame Vorgehen, die Entscheidung für unpopuläre 5 3/4 %. Hier und da wurde die neue Anleihe, die schon jetzt in großen Posten gesteht wird und dem Anleger bei einer mittleren Laufzeit von 15 Jahren eine Effektivverzinsung von etwas mehr als 5,75 % bietet, als ein nicht unbedenkliches Experiment gewertet. Dies allerdings nicht, weil man um die Placierung fürchtet, sondern einfach deshalb, weil in diesem Jahr noch besonders hohe Anforderungen an den Kapitalmarkt gestellt werden. Für die Kritiker kommt diese Anleihe jedenfalls verfrüht. Sie haben sogar gute Argumente auf ihrer Seite: Der überraschend hohe Absatz der letzten Wochen (seit Dezember wurden etwa 2 Mrd. DM Anleihen und ancere Festverzinsliche untergebracht) sei noch kein Maßstab, da sich der Januar allein schon wegen der Wiederanlage von Kuponbeträgen seit eh und je durch eine unvergleichbar große Aufnahmefähigkeit auszeichnete.

Inwieweit die 5 3/4 % tatsächlich ein Experiment zu ungelegener Zeit sind, läßt sich wohl erst dann übersehen, wenn die anderen Anleiheinteressenten ihre Karten offen auf den Tisch legen. Gemeint ist damit vor. allem der Bund, der nach mehrmaligen „Fehlanzeigen“ nunmehr im Frühjahr als sicherer Emittent erwartet wird. Ein Fragezeichen sind im Augenblick auch die Daueremittenten, die Realkreditinstitute, die sich in den ersten Wochen dieses Jahres saisonbedingt zwar zurückhielten, aber wohl schon in Kürze mit Rücksicht auf die Konkurrenz den „Anschluß suchen“ müssen. Die Entscheidung über den Kapitalzins fällt jedenfalls noch nicht mit der Bundespostanleihe, sondern erst danach. So gesehen sind 5 3/4 % tatsächlich ein Test, der für unmittelbar bevorstehende Industrieanleihen nicht einmal richtungweisend sein muß. lz