In den Börsensälen hat sich in den zurückliegenden Wochen ein Wandel eingestellt. Die monatelange Furcht vor neuen Kursverlusten scheint zu weichen. Immer mehr setzt sich die Auffassung durch, daß nun in etwa der Tiefpunkt der gegenwärtigen Bewegung erreicht ist. In den heutigen Kursen – so meint man – sind die Folgen der zahlreichen Lohnerhöhungen bereits weitgehend zum Ausdruck gebracht. Auch da politische Risiko gilt als "eskomptiert". Das bedeutet natürlich nicht, daß die sowjetischen Störungsversuche in den Berliner Luftkorridoren gänzlich ohne Auswirkungen auf die Kurse sind. Es gibt immer Leute, die politische Ereignisse für ihre Spekulationen auszunutzen versuchen. Oftmals gelingt es ihnen auch, nervöse Anleger bei gedrückten Kursen zum Verkauf zu verleiten, so daß sie selbst das auf hoher Basis abgestoßere Material wieder zurückkaufen können. Die Masse der Anleger, auch die des Auslandes, "spekuliert" in Fragen der Ost-West-Auseinandersetzung jedoch "auf Frieden". Man ist der Meinung, daß die Sowjets in Berlin durchaus ihre Grenzen kernen und keinen Krieg herbeiführen werden.

Deutliche Zeichen eines besseren Aktienklimas sind die Sonderbewegungen einzelner Branchen. Die Jahresabschlüsse von RWE und Siemers haben gezeigt, daß es der Elektrobranche nach wie vor gut geht und daß das Wachstum hier noch nicht beendet ist. Von der AEG erwartet man ebenfalls gute Abschlußzahlen. Die festen Kurse der Elektrogruppe gaben dem gesamten Aktienmarkt in den letzten Wochen eine kräftige Stütze. Steigende Kurse gab es aber auch bei den Aktien der großen Baugesellschaften, die ebenfalls keine Konjunkturschwierigkeiten kennen. Da die Bauaktien bereits gestiegen sind und oftmals schon problematische Höhen erreicht haben, "entdeckte" man die sogenannten Bauneebenwerte, also Aktien der bauverwandten Betriebe.

Zu einer ausgesprochenen nenHausse-Bewegungkam es ferner in den Versicherungsaktien. An den Käufen waren auch Ausländer beteiligt. Lebhaft gesucht blieben daneben Hypothekenbank – Aktien und schließlich Kaufhauswerte. Die Massenkaufkraft wird sich durch die eintretenden Lohnerhöhungen erhöhen und zum Teil sicherlich ihren Weg in die Kaufhäuser nehmen. Es sind also zahlreiche Sparten des Aktienmarktes in Bewegung geraten. Daran läßt sich erkennen, daß der generelle Pessimismus im Weichen ist. Er führte zunächst zu einer allgemeinen, recht drastischen Kurssenkung. Nun stellt man fest, daß in vielen Bereichen über das Ziel hinausgeschossen worden ist. Die Feineinstellung wird korrigiert! Leidtragende dieser Entwicklung sind die Montan-Aktien, die sich wieder einmal ihrem tiefsten Stand nähern. Sie haben noch keinen festen Boden unter den Füßen, obwohl die Prognosen auf dem Eisen- und Stahlbereich nicht überall schlecht klingen. Die Börse orientiert sich jedoch an der zur Zeit herrschenden Lage. Sie befürchtet, daß die Dividenden im laufenden Jahr eventuell nicht mehr in der bisherigen Höhe gezahlt werden. Ist das der Fall, dann erscheint auch der Rendite-Gesichtspunkt in einem neuen Licht. Der Substanz-Gedanke "zieht" hier nicht, denn was nützt Substanz, wenn sie nicht genügend abwirft?