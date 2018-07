Inhalt Seite 1 — Mitgefühl läßt sich nicht erzwingen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Todesfall im Haus; aber man kannte den Toten nur flüchtig. Ein Flugzeug stürzt über der Großstadt ab. Ein kriegerisches Ereignis oder ein politischer Schachzug wird zum Massenschicksal. Eine Grubenexplosion tötete Hunderte von Menschen. Eine Sturmflut hinterläßt Trümmer, Tote, Obdachlose. – Wo immer, im kleinen oder großen, das Unglück hereinbricht, zeigt sich bei denen, die nicht unmittelbar in den Bann der Katastrophe gerissen werden, eine merkwürdige Unsicherheit des Verhaltens. Ein Alltagsproblem des sozialen Bewußtseins? Oder gibt es hier gar kein Problem? Ist die Frage zumindest so eindeutig, daß der Antwort nur die Alternative zwischen asozialer Gleichgültigkeit oder warmer, herzlicher Anteilnahme, bleibt? Nein, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Sie ist vielschichtig.

Anders ist es, wenn ein Mensch vom Unglück betroffen wird, den wir genau kennen, der uns nahesteht. Er gehört zu uns. Wir können uns kaum ohne ihn denken. Wir brauchen ihn. Und wir schämen uns nicht, uns das einzugestehen. Wir sind betroffen und bedrückt. Wir wollen und wir müssen Anteil nehmen. Wir wollen und wir müssen helfen. Das Mitgefühl bedarf keines Kommandos, der Beistand keines besonderen Imperativs. Es wäre uns gar nicht möglich, am Leid dieses Allernächsten oder an seinem Tode vorbeizuleben. Und es ist nicht erst nötig, die Konvention aufzupolieren, um die rechte Verhaltensweise zu wissen.

Aber ist der Schmerz des unmittelbar Betroffenen übertragbar? Wie kann, wie soll die Anteilnahme aussehen? Welche Grenzen sind dem gesetzt, der das Unglück vom Rande aus erfährt? Oder ist das nur eine Frage des guten Willens? Über das fadenscheinige Alibi – „Jeder muß irgendwann dran glauben!“ – braucht einerseits nicht diskutiert zu werden. Aber andererseits haftet dem betonten Mitgefühl, der Leichenbittermiene und der starren Zylinderfeierlichkeit auch oft etwas Fragwürdiges an. Vielleicht läßt sich das rechte Maß nur finden, wenn man die Frage von verschiedenen Seiten her einkreist.

Die verkappte Freude am Pathos

Wer einen lieben Menschen begraben muß, wird empfindlich. Nicht nur für den Mangel an Mitgefühl, auch für den falschen Ton... im Mitgefühl. Auf einmal sind alle, die da reden, „tief erschüttert“. Sie beklagen „den teuren Freund“, „die unersetzliche Persönlichkeit“. Sie wollen nicht heucheln, gewiß nicht, aber warum danndiese Gefühlsklimmzüge, die so tollpatschig wirken? Warum nicht redlich unterscheiden zwischen dem Versuch, sich in das fremde Leid hineinzudenken, der Aufmerksamkeit, dem Willen, dabeizusein – Haltungen, über die wir verfügen können – und dem Bereich des Gefühles, das sich eben nicht rekonstruieren läßt, wenn man nicht selber hart getroffen wurde? Denn Gefühle – „Passionen“, wie es früher hieß – kann man nicht durch Willenstechnik provozieren. Sie überkommen, sie überfallen uns. Man kann sie zwar steuern, durch Haltung lenken, aber sie lassen sich nicht kommandieren, nicht hervorrufen. Und wo es versucht wird, haftet dem Experiment immer etwas Lächerliches an.

Es bezeugt mehr Bescheidenheit und mehr Achtung vor dem fremden Leid, wenn man das Unvermögen, eine solche Not angemessen „nachzufühlen“, ehrlich zugibt. Manchmal schleichen sich beim prononzierten Mitgefühl neben den fragwürdigen auch verdächtige Faktoren ein: die Neugier, die Lust, das eigene Mitleid zu genießen, die verkappte Freude am Pathos der Anteilnahme. Ich hörte einen Freund, mit dem es zu Ende ging, sagen: „Halt! Ich muß noch meiner Schwester schreiben. Sie lebt bei Beerdigungen immer erst richtig auf.“ Ein Jude, der es nach langer KZ-Haft und schweren persönlichen Verlusten wieder in Deutschland versuchte, sagte mir: „Dieser wissend mitleidige Blick, mit dem mich meine Bekannten nach meiner Rückkehr glaubten beehren zu müssen, war eine Tortur eigener Art.“ Und wer kennt nicht die Strapaze jener Krankenbesucher, die am Bett stehen, wohlwollend – mit einem Nelkenstrauß, einem Hühnerbein oder einer Bonbonniere – und zeigen wollen, wie sehr sie sich einfühlen können: „Wissen Sie, damals Anno achtzehn, als ich den Steckschuß in der Schulter hatte...“ Es ist offenbar gar nicht so einfach, Anteilnahme richtig zu leben. Und auch die Konvention ist hierfür ein sehr brüchiger Leitfaden.

„Weiterspielen!“