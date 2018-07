Es begann so: Ich sah eine Zeichnung, auf der waren drei Fische – ein großer, ein mittlere: und ein kleiner. Sie schwammen hintereinander her, die Mäuler aufgerissen. Der große jagte den mittleren, und dieser tat dasselbe mit dem kleinsten. Die Sache war politisch, und jedermann kann sich nun seine Rolle als Fisch selbst aussuchen.

Ich wenigstens verspürte Lust auf Fisch und dachte darüber nach, welchen der kleinsten Fisch: ich wohl jetzt gerade selbst verspeisen möchte. So kam ich auf die Sardelle, französisch Anchois und englisch Anchovis. Man denke jetzt nicht, sie seien nicht der Rede wert, denn sie dienten doch höchstens als Garnitur für ein Schnitzel oder für die Hälfte eines gekochten Eis. Ich war nun einmal von Sardellenlust überfallen, grübelnd und studierend, wie man einige Leckerbissen herstellen könnte

Man kauft sie fertig, in Büchsen oder in Gläsern Meistens sind sie filetiert, entgrätet, gesalzen und in Olivenöl konserviert. Betrachtet man ihre helle Oberfläche, so fällt einem vielleicht dazu ein, im Mittelmeer diese Fischlein als einen silbrigen Schwarm gleich einer Welle gesehen zu haben. Sie werden in mondlosen Nächten mit künstlichem Lieh: in die Nähe der Fischerboote gelockt und dann in den ausgelegten Netzen gefangen. Von ihren anderen Feinden brauche ich nichts mehr zu sagen; sie selbst ernähren sich von winzigen Krebsen und was ihnen im reichen, salzigen Meer sonst noch an Kleinstem zwischen die Zähne kommt.

Die Sardelle war als Leckerbissen schon in der antiken griechischen Küche bekannt. Dort wurde sie, frisch gefangen, in Öl und Kräutern gebacken so wie man es heute noch manchmal am Mittelmeer und auch am Atlantik mit den Sardinen macht Doch denke man ja nicht, daß die Sardellen kleine Sardinen seien, da täuscht der Gleichklang in der deutschen Namensgebung.

Sardellenbutter, die – auf Crackers gestrichen – so effektvoll zu Cocktails paßt, kann man gleichfalls fertig kaufen, jedoch geht nichts über eine hausgemachte. Die Maße sind: ein Drittel Sardellen am zwei Drittel Butter (süße Butter ist der gesalzenen vorzuziehen), die man, mit einigen Spritzern Zitronensaft versehen, durch den Mix oder ein Rührsieb treibt Diese fertige Sardellenbutter wird in einem verschlossenen Glas im Kühlschrank aufbewahrt. Sie gib auch manchem Salat und selbst einer Sauce das geheimnisvolle Etwas.

Ein Salat, den Cäsar liebte

Die Schüssel wird mit einer Knoblauchzehe ausgerieben (falls man Knoblauch nicht mag: weglassen). Die Blätter von zwei Stauden Salat, Romaine oder auch Lattich genannt, werden von den Stielen gezogen (man kann natürlich auch Kopfsalat verwenden, doch ist Romaine „klassischer“). Dann schneidet man sechs Sardellenfilets in etwa zentimeterlange Stücke und gibt sie in die Salatschüssel. Hinzu kommen eine reichliche Messerspitze Senfpulver, die gleiche Menge gemahlener, möglichst schwarzer Pfeffer, schließlich ein Teelöffel Salz. Das Ganze wird mit sechs Eßlöffeln Olivenöl und dem Saft von zwei Zitronen vermischt. Nun wirft man die – natürlich gewaschenen – Salatblätter hinein.