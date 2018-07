Seitdem die Menschheit den Magnetismus kennt, hat sie der Verdacht nicht losgelassen, es könne einen Zusammenhang zwischen jener seltsamen Naturerscheinung und der menschlichen Gesundheit geben. Die Heilkundigen des Mittelalters hielten viel von geheimnisvollen magnetischen Kräften, und auch heute noch spielt der Magnetismus in der Quacksalberei eine große Rolle.

Jetzt scheint es, als sei die exakte Naturwissenschaft auf dem besten Wege, die jahrhundertealten Spekulationen über den Einfluß der magnetischen Kraftfelder der Erde jedenfalls auf die Psyche des Menschen zu bestätigen. Drei amerikanische Forscher, der Mediziner RobertO.Becker, der Physiker Charles H. Bachman und der Psychiater Howard Friedman, beobachteten vier Jahre lang, in Fredericksburg, Virginia, die Schwankungen der magnetischen Intensität und verglichen sie mit den Krankengeschichten der wegen psychischer Störungen während der Beobachtungszeit in zwei nahegelegene Hospitäler eingelieferten Patienten.

Ihr Ergebnis: Ein Zusammenhang zwischen magnetischen und psychischen Störungen kann nicht geleugnet werden.

Diese Feststellung ist an sich noch nichts allzu Aufregendes – Laboranten, die an physikalischen Instituten arbeiten, in denen starke Magnetfelder erzeugt werden, können ein Lied davon singen, wie der Magnetismus den Orientierungssinn und das Wohlbefinden beeinträchtigt. Indessen sind die New Yorker Wissenschaftler dem physikalischen Grund für jene Wechselwirkung nachgegangen, und dabei gelang ihnen eine Entdeckung von großer Tragweite, die sie erstmalig in der amerikanischen Wochenzeitschrift „Saturday Review veröffentlicht haben. Sie sind wahrscheinlich dem Ur-Nervensystem auf die Spur gekommen, der Mechanik, mit der sich unsere prähumanen Vorfahren auf der Erde zurechtfanden.

Änderungen magnetischer Felder werden von elektrischen Stromkreisen registriert; vielleicht, so sagten sich die drei Gelehrten, gibt es solche Kreise auch in Lebewesen. Die Physiologie kennt zwar schon seit langem elektrische Ströme in lebenden Organismen – sie verlaufen in den Körperflüssigkeiten und werden von den dort gelösten elektrisch geladenen Salzen transportiert. Dieser Energietransport könnte aber, so meinten die Forscher, kaum von den Störungen des Magnetfeldes beeinflußt werden. Es müßte schon geschlossene Gleichstromkreise entlang den Nervenbahnen geben, um das Phänomen der Magnetempfindlichkeit zu erklären, und just solche geschlossenen Kreise fanden sie, zunächst bei Fröschen und Salamandern, schließlich auch beim Menschen. Durch die sensorischen Nerven, die Gesicht, Gehör, Geruch und Gefühl vermitteln, läuft der Strom auf das Gehirn zu und entlang den motorischen Nerven in Richtung der Muskeln. Sie fanden auch heraus, daß dieser Gleichstrom stärker wird, wenn man die Gewebe einfriert – ein Hinweis darauf, daß er, unabhängig von flüssigen Medien, mit einer Art organischer Transistoren geleitet wird.

Nun hat der Nachrichtenverkehr auf den Nervenbahnen nichts mit Elektrizität zu tun. Er vollzieht sich, wie die Wissenschaft unwiderlegbar nachgewiesen hat, auf chemischem Wege. Dennoch müssen die Ströme in enger Verbindung mit der Nervenimpulsleitung stehen, denn wenn man die Nervenbahnen durch lokale Betäubung blockiert, bricht auch der Stromkreis zusammen.

Das amerikanische Forscherteam nimmt an, daß die ersten Lebewesen noch keine chemische Impulsübermittlung hatten und daß statt dessen jenes elektrische Leitungssystem ihre Orientierung an den magnetischen und elektrischen Feldern der Erde bewerkstelligte – ähnlich, wie vermutlich der Kurs der Fische und Zugvögel von Kraftfeldern bestimmt wird. Erst mit den wachsenden Anforderungen des Lebenskampfes entwickelte sich der differenzierte und leistungsfähigere Impulstransport durch chemische Zustandsänderung der Nervenzellen. Inwieweit nun die Nervenelektrizität dabei noch eine Rolle spielt, weiß man noch nicht. Sicher ist, daß dieses Ur-Nervensystem auch jetzt noch wirksam ist, denn nur so läßt sich die enge Korrelation zwischen magnetischen und psychischen Störungen erklären. Thomas von Randow