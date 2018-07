hwr, München

Wer die Verhältnisse an der Ludwig-Maximilians-Universität München kennt, kann den Warnungen des Asta (Allg. Studentenausschuß) vor einem Studium in München nicht zustimmen. Die Münchner Universität ist zwar überfüllt, doch vieles ist nur halb so schlimm!

Es stimmt zwar, daß in verschiedenen Vorlesungen die Sitzplätze nicht reichen. Dafür gibt es jedoch Zeitungen zu Studentenvorzugspreisen, die man ungestört als Sitzgelegenheit am Boden ausbreiten darf. Der Kontakt zu den Professoren ist gerade wegen der Überfüllung der Universität mitunter sehr eng: Viele Studenten kauern sich mangels anderer Sitzgelegenheiten aufs Katheder, direkt neben die Füße des Dozenten. Starker Platzmangel herrscht eigentlich nur in den wenigen Standard- und Einführungsvorlesungen. Dafür hat der Student eine Fülle von Ausweichmöglichkeiten. Juristen können zum Beispiel eine Vorlesung über hethitische Staatsverträge hören, den Zeitungswissenschaftlern wird chinesische Zeitungsgeschichte geboten.

Und schließlich hat der Asta völlig verschwiegen, daß alle Raumsorgen der Universität durch ein großartiges Ausbauprogramm bald beseitigt sind. Aus dem bisherigen Bautempo an der Universität kann man schließen, daß die neuen Gebäude schon Ende der siebziger Jahre beziehbar sind. Es wird intensiv gearbeitet. Das neue Universitätsbauamt ist schon fast fertig.