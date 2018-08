Tun die Verbündeten zu wenig?

Washington, im Februar

Castro wird immer mehr zum Ulbricht der Vereinigten Staaten. Das kommunistische Kuba liegt den Amerikanern so nahe und so sehr auf der Seele wie der Bundesrepublik der kommunistische Teil Deutschlands. Eine gewisse Bitterkeit ist besonders im State Department darüber zu spüren, daß die NATO-Partner der USA hierfür nicht genügend Verständnis zeigen.

Kanada ist der führende nicht-kommunistische Handelspartner Kubas. Auch in der Bundesrepublik hat man sich noch kaum Gedanken darüber gemacht, daß man mit jeder importierten „Havanna“ den wichtigsten Bündnispartner USA verstimmt. Es ist eine Frage, ob Washingtons Politik der Isolierung Kubas aussichtsreich und richtig sei; es ist keine Frage, daß Washington großen Wert auf diese Politik legt und enttäuscht darüber ist; wie kühl, ironisch und uninteressiert die Ergebnisse von Punta del Este bei einigen verbündeten Nationen aufgenommen wurden.

Präsident. Kennedy hat es ziemlich jedem prominenten deutschen Besucher selbst gesagt: Die Vereinigten Staaten erbitten und brauchen die Hilfe Europas, um Lateinamerika halten zu können. In Washington sieht man indes weder verstärkte Hilfe noch auch nur Verständnis für die allianza para el progresso und für das Ringen mit Castro über den Atlantik kommen. „Wir aber“, so fragen verantwortliche Politiker am Potomac nicht, ohne Schärfe, „wir sollen überall beispringen, wo es brennt?“

Auch im Volke wird ganz direkt gefragt, was denn die Amerikaner in Vietnam und am Kongo und in Berlin sollen, wenn sie in der großen karibischen Insel Kuba mehr und mehr einen kommunistischen Stützpunkt vor der Tür haben. Das kann zur militärischen Gefahr werden; schon heute aber ist es ein emotional tiefgehendes Ärgernis. Ein ähnliches amerikanisches Ressentiment scheint gegenüber dem Kuba-Problem zu entstehen, wie es vor zehn, zwölf Jahren gegenüber China erwachte.

Auch in der UNO fühlen sich die USA von ihren engsten Verbündeten nicht genug unterstützt. Man hat hier ausgerechnet, daß von allen NATO-Partnern Griechenland am häufigsten mit den Vereinigten Staaten stimmte. Frankreich erregt wegen de Gaulles Verachtung der Vereinten Nationen am meisten Unwillen in Washington, wo das fehlende Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen im Bündnis immer stärker betont wird.

Infolgedessen bleibt die Kennedy-Regierung auch zurückhaltend in bezug auf die multilaterale NATO-Kontrolle über Atomwaffen. „Wir haben einen funktionierenden, Kontrollmechanismus“, so kann man hören, „niemand bisher hat uns eine bessere Alternative genannt.“ Im übrigen sei eine Großmacht im Grunde der Sklave ihrer Kernwaffen; denn überall solle sie mit ihrem großen Atomknüppel Konflikte lösen. Thilo Koch