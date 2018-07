v.S. Kairo, im Februar

Nach den vielen Anfragen zu urteilen, die von deutschen Firmen an die Deutsch-Arabische Handelskammer in Kairo gerichtet werden, befinden sich viele Hunderte dieser Firmen im dunkeln darüber, was in Ägypten vor sich geht und wie das z. T. unterbrochene Geschäft wieder in Gang zu bringen wäre. „Unser Vertreter antwortet nicht auf Briefe“, „der Vertreter hat den Vertrag mit uns gekündigt“, „unsere Agentur ist verstaatlicht worden; wir bitten um Belassung der Vertretung bei den neuen, staatlichen Inhabern“, „unser Vertreter steht unter staatlichem Sequester und kann nicht mehr disponieren“ – solche und ähnliche Mitteilungen erhält die Kammer mit der Bitte um Beratung, der sie auch, soweit möglich stattgibt. In vielen Fällen kann sie aber kein klares Bild über die Sachlage geben, weil die Dinge in Ägypten noch sehr im Fluß sind.

Die gesamte Wareneinfuhr ist verstaatlicht und nur zwölf Firmen dürfen sich auf diesem Gebiet, gegliedert nach Branchen, beschäftigen. Handelsvertretungen dürfen nur solche Firmen innehaben, an denen der Staat mit mindestens 25 % beteiligt ist, ein Satz, der auf Grund des Gesetzes genügt, um alle Dispositionen allein durch die staatlichen Teilhaber treffen zu lassen. Das Heft haben aber die zwölf Staats-Handelsfirmen in der Hand, denn nur diese können Importlizenzen erhalten. Sie sind naturgemäß daran interessiert, frei gewordene Vertretungen solcher ausländischer Gesellschaften zu erhalten, mit denen ein lebhaftes Geschäft zu erwarten ist. Am Ägyptengeschäft interessierte deutsche Großfirmen scheuen sich aber meist, mit einer dieser zwölf staatlichen Organisationen zu kooperieren, denn in der Regel finden sie dort bereits feste Verträge mit Häusern der Konkurrenz vor. Soweit es lohnend erscheint, schicken sie deshalb eigene Delegierte nach Kairo, deren Aufgabe es ist, den Markt zu beobachten, Kontakte mit den Kunden aufrechtzuerhalten und die Werbung durchzuführen, ohne aber geschäftlich zu disponieren. Andere deutsche Firmen versuchen in Kontakt mit ihren bisherigen Agenten zu bleiben, die aber jetzt nur als „Berater“ oder „Korrespondenten“ fungieren können. Die fast ausschließlich staatlichen Bedarfsträger und auch die zwölf Importfirmen sind mit dieser Lösung oft durchaus einverstanden, denn die Praxis hat gezeigt, daß ihnen die Erfahrung, die Kontakte und die spezifische Branchenkenntnis oft fehlen.

Von den vielen ägyptischen, privaten Auslandskaufleuten hat eine Anzahl beschlossen zu liquidieren, anderen ist es gelungen, unter Hinterlassung ihrer Habe das Land zu verlassen. Wieder andere lassen sich in den „Sektor der öffentlichen Hand“ übergehen, um als Angestellte in einem sozialistischen Staat weiter arbeiten zu können und auf bessere Zeiten zu hoffen. Diese Hoffnung ist aber trügerisch, denn der „arabische Sozialismus“ gibt der mit persönlichem Gewinnstreben verbundenen privaten Initiative sehr wenig Spielraum. Die Tendenz geht dahin, an vielen Plätzen des Auslands staatliche ägyptische Einkaufsbüros einzurichten, von denen man erwartet, daß sie unter Einsparung der Provisionen den Bedarf Ägyptens an notwendigen Waren direkt an den Quellen der ausländischen Produktion decken werden.

So liegen die Dinge, und die Deutsch-Arabische Handelskammer sucht auch ihrerseits Wege, um sich der Entwicklung anzupassen. Die Zahl der ägyptischen Mitglieder schmilzt zusammen und dadurch besteht die Gefahr, daß ihrer zehnjährigen fruchtbaren Tätigkeit auf dem Gebiet der Förderung deutsch-ägyptischer Beziehungen der Boden entzogen wird. Es existiert ein Plan, sie in ein Institut für Marktforschung und Beratung umzuwandeln, wozu die Möglichkeit auf Grundlage der Reziprozität (Gründung ägyptischer Einkaufszentralen in Deutschland) gegeben erscheint. Für die deutschen Exportfirmen, die keine eigenen Delegierten in Ägypten haben, würde dadurch ein wichtiger Stützpunkt geschaffen werden.

Im März sollen zwischen der Bundesrepublik und Ägypten Verhandlungen über die weitere Entwicklung des Warenumtausches stattfinden; es wäre sicher im beiderseitigen Interesse, daß die Frage der Handelsvertretungen eine Lösung in diesem Sinne finden würde.