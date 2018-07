Mit vielen Sprachkritiken ist es so ähnlich wie mit den Auslassungen fanatischer Ernährungsreformer: wenn man alle Speisen zusammenzählt, die dieser, jener und der dritte als gesundheitsschädigend denunzieren, so bleibt am Ende nichts Eßbares mehr übrig; und so mit den umstrittenen Wörtern: wir müßten verstummen, wenn wir uns an die tausend Wort-Verurteilungen von tausend Philologen halten wollten.

Indessen gibt es doch Sprach-Ungezogenheiten, die nicht mehr zu verzeihen sind und dennoch alltäglich gesprochen, geschrieben und gedruckt, gehört und gelesen werden, ohne aufzufallen.

Eine der zähesten sei hier – ich halte es einfach nicht mehr aus, sie Tag für Tag ins Gesicht geknallt zu bekommen – an den Pranger gestellt. Laut Zeitungsmeldung sagte ein Münchner Stadtrat: München gehöre „zu den Städten, die vordringlich öffentliche Luftschutzmaßnahmen vorzunehmen hat“. Gewiß, „Maßnahmen vornehmen“ ist bitter; aber sei’s drum. Was jedoch unerträglich ist – obwohl eben heute allgemein unbeanstandet – das sind „die Städte“, die vorzunehmen „hat“. Welche völlige Verlassenheit von jeglichem Sprachinstinkt gehört eigentlich dazu, nicht zu merken, daß bei dieser Satzkonstruktion das Relativpronomen auf den Plural „Städte“ bezogen ist und mithin auch die Pluralform des zugehörigen folgenden Verbums nach sich zieht. Also: „Städte, die ... vorzunehmen haben“.

Ist ja doch wohl sehr schwer, die deutsche Sprache. Aber was kann man in Deutschland alles sein und werden, ohne sie zu beherrschen! a-th