Von Edmund Wolf

Wolfgang Schwerbrock schrieb unlängst in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ einen klugen und wohl-dokumentierten Artikel gegen den Rummel der Bestseller-Listen. Er bewies die Fragwürdigkeit solcher Listen und bewies auch, daß diese aus Amerika kommende Methode „das Publikum zu einer Herde degradiert“. Er warnt vor „der weiterschreitenden Kommerzialisierung eines Bereiches... in dem bisher vor allem Urteilskraft und das Geschick des Verlegers maßgebend waren“.

Ich habe tiefe Sympathie für solche Gefühle, fürchte aber, daß Schwerbrocks Bemühen so vergeblich sein wird wie das jenes Dänenkönigs Knut, der auch England beherrschte und der, wie die Sage erzählt, die Fluten der Nordsee von der englischen Küste abhalten wollte, indem er seinen Thronsessel auf den Strand setzen ließ und mit den Füßen gegen die Brandung trat.

Wer die Literatur vor Kommerzialisierung bewahren will (soweit das noch geht, soweit es überhaupt geht), der sollte sich vielleicht größere Sorgen über das Geschick der Verleger machen als über die Ziffernzauberei der Seller-Teller.

In Amerika ist das radikale Umschreiben von Büchern nach dem Wunsch der Verleger schon längst die Sitte. Der Verlagsredakteur ist zu einer allweisen Vatergestalt geworden, und der Autor ist nur das Mitglied eines Teams, das literarische Ware zu produzieren hat; der literarische Schaffensprozeß wird technologisch aufgegliedert.

So schreibt Simone de Beauvoir, daß die meisten amerikanischen Verleger ihre Autoren verachten: „Der Geist des Autors wird von Verlegern und Verlagsredakteuren kritisch und naserümpfend geprüft, so wie eine Tänzerin von einem Impresario aufgefordert wird, ihre Beine zu zeigen. Sie verachten schon von vornherein das Produkt, das sie kaufen werden, ebenso wie sie das Publikum verachten, dem sie es verkaufen. Ihre Aufgabe ist, zwischen diesen beiden Kategorien verachteter Menschheit – dem Autor und dem Leser – einen Kontakt herzustellen, der sich in einem Dollarprofit ausdrückt.“

Das ist übertrieben, natürlich. Aber wenn ein amerikanischer Kritiker die Maxime aussprach: „Der Roman ist das Zwischenstadium zwischen Originalidee und Filmdrehbuch“, so ist das nicht bloß ein Witz. Amerika ist voll von Schulen und Seminaren, an denen das „Know-how“ des Schreibens gelehrt wird. Mary McCarthy erzählte von einer solchen Schule, in der eine Studentin ihr sagte: „Der Professor hat mir versprochen, meine Geschichte mit mir durchzugehen, damit sie veröffentlicht werden kann – wir werden die Symbole hineintun.“